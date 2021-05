Costas inicia la reparación de accesos a playas de Foz, Ribadeo, Barreiros y Burela

La jefatura provincial de Costas ha comenzado el arreglo de varios accesos a playas de A Mariña que se encuentran cerrados a causa de los daños ocasionados por los temporales del último invierno. La subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, dijo que las reparaciones están incluidas en el plan de conservación y mantenimiento del litoral y tendrán un coste de unos 30.000 euros.

El acondicionamiento comenzó ayer en el arenal ribadense de Rocas Brancas. "Para as próximas semanas hai previstas novas actuacións para recuperar as escaleiras da praia de Coto, no municipio de Barreiros; o acceso á praia de Arealonga, en Foz, e no espigón da praia da Marosa, en Burela", indicó la subdelegada. Rodríguez dijo que Costas pretende rematar las obras antes del inicio de la temporada estival.

BASURALEZA Y OTROS DAÑOS. Los temporales han dañado o removido la arena en torno a otros muchos accesos de playas mariñanas, dificultando el paso. Es el caso de Esteiro (Xove), con un profundo cambio en el curso del riachuelo que desemboca en la playa, la de Area Grande en O Vicedo, cuyo acceso más occidental está muy socavado junto a la arena o la de Rueta (Cervo), ahora con un incómodo salto entre la rampa de bajada y la propia playa.

Por otra parte, también se quiere llamar la atención sobre la presencia de residuos en la costa y espacios naturales. En este caso, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico se ha unido al proyecto Libera para luchar contra la llamada basuraleza, en aras a sensibilizar a la ciudadanía del impacto de los residuos abandonados en el entorno de los ríos y sus cuencas. Muchos de ellos son arrastrados después hasta los estuarios y aparecen en las playas como una contaminación crónica.

El organismo autónomo del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto demográfico realizará charlas para identificar y visibilizar el problema del abandono de residuos y se sumará a la movilización a anual de Libera el mes próximo, además de a la campaña "1 metro cuadrado por las playas y los mares" a realizar en septiembre. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico quiere alertar también contra el abandono de guantes y mascarillas.