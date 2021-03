'O Costal', referente en conservación, recuperación paisaxística e desenvolvemento rural 

O proxecto O Costal, referente en Galicia en conservación, recuperación paisaxística e desenvolvemento rural, asinou un acordo de colaboración co Centro de Formación e Experimentación Agroforestal Pedro Murias, para que alumnos e profesores do Ciclo medio de Conservación do Medio Natural realicen prácticas no proxecto. O enclave O Costal atópase nun lugar destacado de Ribadeo. Son 23 hectáreas que se sitúan á beira da súa ría contigua á costa durante 1,7 quilómetros ao sur. O Costal era unha leira abandonada, invadida por especies invasivas, pero grazas a un proxecto de recuperación paisaxística e ambiental dun empresario privado converteuse, remarca nun comunicado, en "referente" en Galicia.

Este traballo de recuperación, que comezou en 2014, é unha "aposta pola restauración ambiental, con escala suficiente para proporcionar beneficios significativos no ámbito social, económico e ambiental", afirma Carmela Moral, de Orza Paisajismo, directora do proxecto. No social, subliña que "mellora a calidade de vida e a paisaxe cotiá" da poboación de Ribadeo, o que fai que sexa un proxecto "coñecido e valorado". Non en balde, proporciona "as vistas dunha coidada paisaxe desde diferentes puntos da súa contorna" e, en particular, ao longo da senda costeira que se estende desde a localidade cara ao sur e que limita con O Costal. No aspecto económico, trabállase con empresas locais, unha aposta que comezou en 2016 e que "asegura o seu traballo no futuro".

POSTOS DE TRABALLO. Pero tan importante como a rehabilitación e acondicionamento do territorio, que dá traballo a viveiros de planta, cooperativas, empresas construtoras, de xardinaría, forestais e a moitos autónomos é que O Costal necesita mantemento constante para o coidado da leira e a granxa, "o que proporciona 3,5 postos de traballo a tempo completo". "Un dos aspectos máis relevantes do proxecto é a implicación e o compromiso dos profesionais que forman parte del e que senten moi orgullosos da súa contribución", asegura Carmela Moral. Ademais, a restauración ambiental implica un incremento importante da biodiversidade e os beneficios que esta proporciona, xa que repercute na Rede Natura 2000 e zonas de especial protección para aves (ZEPA).

HÁBITATS PARA AVES, FAUNA E FLORA AUTÓCTONA. Ao comezo do proxecto, a leira estaba colonizada maiormente por arboledo e plantas de carácter invasor e tamén eucaliptos, estratos con poucos beneficios ambientais pola súa baixa taxa de biodiversidade. Con esta rehabilitación, están a crearse hábitats para aves, fauna e flora autóctona. "Plantáronse até o momento 5.600 árbores de 144 especies e 15.300 plantas de 160 especies, usando principalmente vexetación autóctona e adaptada ás condicións costeiras", destaca Moral. Ademais, o 60% da superficie destínase a produción para a granxa, que conta actualmente con 100 ovellas, mentres que a superficie restante ten como fin principal a recuperación de espazos naturais.

ACORDO. O Costal chegou a un acordo co Centro de Formación e Experimentación Agroforestal Pedro Murias, situado no concello de Ribadeo e dependente da Axencia Galega de Calidade Alimentaria. Este centro de formación é un do seis que a Xunta ten no territorio e que son referencia en formación e transferencia tecnolóxica. Grazas a este acordo, alumnos e profesores do Ciclo medio de Conservación do Medio Natural acaban de comezar as súas prácticas no proxecto, realizando traballos de tratamento silvícola, como a poda de formación ou a roza, o que lles permitirá aplicar os coñecementos adquiridos nas aulas. Este ciclo integra a formación profesional de grao medio na modalidade dual.

Esta metodoloxía considérase punteira porque permite aos alumnos ter contacto co mundo laboral desde o comezo da formación. Desa forma, favorécese a capacitación dos alumnos e un mellor e máis rápido acceso ao mercado laboral. O Centro Pedro Murias, presente na vida de Ribadeo desde 1913, está orientado, principalmente, á capacitación dos agricultores e gandeiros tanto presentes como futuros, polo que o seu labor é clave para seguir coidando do noso medio rural.