La cosecha de faba en esta campaña será escasa pero de buena calidad, según reconocen los productores que en estos momentos están inmersos en una recolección que este año está siendo atípica. "Está vindo retrasada e moi desigual, porque hai fincas nas que se está recollendo faba verde e noutras xa seca e incluso na mesma parcela se collen das dúas", asegura el presidente de la cooperativa Terras da Mariña, José Cuadrado.

Explica que las lluvias de agosto, después de días de calor, hicieron que el ciclo de la planta se retrasara, por eso prevén que la recolección de la leguminosa fresca se prolongue durante todo este mes y la de seca no acabe hasta noviembre. "Ademais este ano atacoulles o oídio, que é moi contaxioso e dificil de erradicar, polo que hai menos cantidade", añade.

Precisamente esa menor cantidad de faba será lo que haga que la calidad sea muy buena este año. "As plantacións tiveron auga dabondo e como hai menos cantidade o tamaño é moi bo", explica María del Carmen Seijo, de Xoias do Val, que prevé que esta circunstancia mantenga los precios, aunque todavía no se puede establecer a cuanto cotizará en los mercados porque igual que en el resto de sectores hay que tener en cuenta las consecuencias del covid-19, sobre todo en la hostelería, un nicho de mercado muy importante para la leguminosa.

La cotización de la leguminosa es incierta, sobre todo por los efectos de la crisis del covid en sectores como el hostelero

Este domingo, coincidiendo con el fin de semana en el que se sería la Festa da Faba, se abrirá el mercado de leguminosa, "aínda que non sabemos a cantidade de produto que haberá", reconoce Cuadrado, que indica que las previsiones eran abrir la lonja el pasado domingo, pero no se hizo por la falta de material.

Donde sí recogen ya faba fresca es en la cooperativa, tanto de los socios como del resto de productores, que podrán entregar su recolecta de forma diaria en horario de mañana y tarde para facilitar a los productores que puedan entregar su cosecha de forma cómoda y que no se rompa el ciclo fresco de la legumbre.

RUTA. Coincidiendo con el fin de semana en el que tendría que celebrarse la Festa da Faba se organiza una edición especial de la Ruta da Faba, que este viernes y el sábado incluye una cena en el Pazo de Tovar. Además este sábado y el domingo podrá hacerse en autobús atravesando las plantaciones.

"Esta é a mellor época do ano para facela, porque as plantacións teñen unha combinación de cores espectacular e a xente tamén pode participar na recolección, no mallado e visitar a cooperativa, para ter unha idea global da recolección", explica José Cuadrado.

Los productores de verdina esperan superar las 20 toneladas

La recogida de la variedad verdina tiene un ciclo diferente y ya está a punto de terminar. "No meu caso teño recollida un 80% da faba, aínda que non todos os produtores estamos no mesmo momento", explica Alfonso Cartoy, integrante de la Asociación de Produtores de Verdina de Galicia, que este año consiguió la marca certificada Faba Verdina de Galicia. Cartoy reconoce que el tiempo condiciona toda la recolección y que cada vez resulta más dificil hacer previsiones: "O tempo está moi revolto e cada ano precisas máis traballo e máis extensión de terreo para obter a mesma cantidade de produto", asegura, aunque espera que este año se superen las 20 toneladas de esta leguminosa: "Hasta o final da campaña nunca se sabe porque aínda que calculamos uns mil kilos por hectárea, pode variar en función do ano".

"É difícil establecer un prezo"

Al igual que en la faba blanca, la calidad en la verdina es buena, pero los productores tampoco se aventuran a establecer que precio alcanzará en el mercado. "A cotización media o ano pasado estivo en 7,50 euros o kilo, pero agora mesmo con este ano tan atípico é difícil poñer un prezo", reconoce Cartoy.