Los integrantes de los servicios de emergencia que acudieron tras el trágico accidente que se cobró la vida este sábado de cuatro jóvenes de Ribadeo que volvían del concierto de la Panorama en Xove vivieron momentos muy duros. "Una de las cosas que más impresionaba era oír los teléfonos móviles sonar, se hacía un silencio. El que más y el que menos sabía qué había detrás de esas llamadas. No fue un trago fácil", explicó el responsable del GES de Cervo, Mario Antuña, sobre la tensa espera por el levantamiento de los cadáveres.

Por su parte, el vecino Aquilino Piñón Durán explicaba que "saín pasear co can ás nove menos cuarto arredor dos edificios coma tódolos días, volvín deixalo no piso e como estaba bo día saín de novo ás nove e dez, vin a Garda Civil no cruce e fun ata alí, se non estivesen eles posiblemente non vería nada, foi de casualidade". Otro vecino jubilado de la misma urbanización había alertado antes al 112 sobre el funesto accidente.

Los dueños de la casa más próxima al lugar donde se produjo el siniestro, dos personas mayores, se enteraron cuando oyeron las sirenas de las ambulancias y vehículos de emergencias. El hombre dormía y la mujer no salió antes de la vivienda ni vieron cómo sucedió, pero ambos estaban muy afectados por lo ocurrido.

Tampoco el propietario de la finca en la que cayó el turismo oyó nada, pues vive en los edificios, aunque tiene un galpón en la parcela. Jesús José Duarte indica que "soubémolo porque avisáronnos uns veciños de que había un coche na nosa finca, pero non vimos como foi, nós vivimos nos pisos. Cando cheguei alí xa viñan as ambulancias", señala.