Dos coruñesas crean un espacio para luchar contra el deterioro cognitivo en mayores

Dos coruñesas que se conocieron trabajando en el centro de día de Burela han sacado adelante un proyecto en las redes. Se llama @emparejandocalcetines, es una página de instagram, y lo que hacen es crear material para trabajar la demencia con personas mayores.

Antía Ben Fernández relata en qué consiste el proyecto. "Trabajamos temporalmente juntas en Burela, aunque Tamara (Eiroa) ahora lo hace en Lugo", dice. "Creamos este instagram porque nos dimos cuenta de lo difícil que es encontrar material orientado a personas mayores", explica. "La mayoría está infantilizado, está dirigido a niños en los colegios, y no está orientado para las personas mayores", argumenta. "Ellos no reconocen las imágenes, porque muchas veces están caricaturizadas y no son reales", añade.

"Nos dimos cuenta de que muchas familias y también la gente que trabaja con personas mayores no sabemos dónde buscar ni dónde encontrar este tipo de material para frenar el deterioro cognitivo", señala, y asegura que está orientado "a la gente mayor, pero no hace falta que tengan demencia, sino que debería hacerlo la mayor parte de la gente como estimulación cognitiva", subraya.

Todo el material que van recopilando y creando está en la página de instagram @emparejandocalcetines. "La gente lo puede usar libremente, la única condición que ponemos es que compartan la publicación", advierte. "Ponemos un poco de todo, desde pasatiempos hasta algunas actividades de motricidad", dice.

"La gente puede usar el material de la página libremente, la única condición es que compartan la publicación"

La razón principal para la creación de esta página es la falta de este tipo de material. "Cuando trabajas en esto todos los días estás buscando material constantemente porque cada jornada tienes que hacer cosas y llega un momento que estás muy limitado", analiza. "Al final acabas utilizando materiales muy infantilizados y es lo que no queremos, por eso creamos está página donde tanto los profesionales como familiares puedan hacerse con este tipo de recursos para utilizar con sus mayores", concluye.

¿Y cómo es el proceso de creación de este tipo de material? "Pues a veces cogemos ideas que están orientadas para los niños y las trasladamos a los mayores", explica Antía Ben, "con otro tipo de imágenes más interesantes para los mayores", dice. "Y otra forma es crearlas tú, lo que se te ocurre; preparo una ficha y primero la pruebo con la gente del centro de día de Burela y si funciona la subimos", explica.

"A veces cogemos ideas orientadas a niños y las trasladamos a mayores, y a veces creas tú una ficha, lo que se te ocurra"

No pueden subir material todos los días, pero si lo hacen un par de días a la semana. "Cada una de nosotras tiene su trabajo, esto es algo a mayores", advierte. En estos momentos tienen más de 700 seguidores en su instagram @emparejandocalcetines, donde la mayoría son profesionales de España y Latinoamérica, pero esperan tener muchos más para ayudar a la gente que los necesite.