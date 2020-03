El corto 'Mare', del vivariense Guille Fernández, seleccionado para el Festival de Cine de Málaga

La madre de Guille Fernández (Viveiro, 1992) sufre narcolepsia desde los 28 años. Él ha crecido viéndola sufrir por ello. Pero ese trastorno del sueño, esa enfermedad que ha guiado la vida de la familia, le lleva ahora al Festival de Cine de Málaga, uno de los más prestigiosos en el panorama nacional.

Su ópera prima Mare, inspirada en la narcolepsia que sufre su progenitora, ha sido seleccionada dentro de la sección cortometrajes para participar en este festival que dio a conocer ayer a sus elegidos y que se celebrará entre el 13 y el 22 de marzo. Una noticia que ha sorprendido a este joven. "No me lo esperaba para nada", reconoce. Aunque fue rodado en octubre de 2018, la postproducción no terminó hasta finales de 2019. El paso siguiente fue la distribución y nada más mandarlo a algunos concursos es seleccionado para uno de los festivales más potentes a nivel nacional.

Mare cuenta la historia en algo más de siete minutos de una joven que busca a alguien que ha entrado en su casa cuando se encuentra en el límite entre el sueño y la vigilia. La idea surgió de unas conversaciones que tuvo Fernández con su madre acerca de qué se siente con la narcolepsia. "Hablando de ello, mencionó la explicación mitológica que le dieron a la parálisis del sueño en la Edad Media". Decían que un demonio se sentaba encima del pecho de la mujer durmiente y la violaba; era el íncubo. "Cuando lo busqué en internet encontré un cuadro que había visto antes pero sobre el que nunca había reflexionado, La Pesadilla, de Henry Fuseli"; explica el director del cortometraje. "Y con este cuadro llegó la inspiración para rodar este corto y hablar sobre la enfermedad de mi madre a través de mi propia visión del mito", relata.

El director cuenta que se dieron varias circunstancias para poder desarrollar el trabajo. "Terminé un máster en Madrid, tenía una pequeña ayuda económica y algo de tiempo, la inspiración y ciertos amigos que me ayudaban, y me tiré a la piscina", reconoce. El cortometraje fue grabado durante dos jornadas casi íntegramente en una casa indiana situada en la recta de Magazos, salvo dos planos que están tomados en la ría de Viveiro.

Fernández reconoce que Mare, su primera obra de ficción, no ha sido creada pensando en el público. "Es un corto que he hecho a mi gusto", reconoce. "Yo trabajo como director de fotografía y muchas veces no puedes desarrollar tu trabajo como quieres porque estás dentro de un grupo. Y aquí lo he hecho como he querido".

Reconoce el vivariense que el público que vea el corto, si no ha leído la sinopsis, se preguntará "de qué va esto". "Pero al final del corto hay un texto explicativo que le da sentido a todo, hará que la gente lo entienda y espero que le guste", dice. Siendo Mare su primera incursión en la ficción como director, Fernández asegura que se siente mejor "como director de fotografía, que normalmente es la mano derecha del director; dirigir es muy difícil".

Junto a él, fueron muchos otros vivarienses los que colaboraron a la hora de realizar Mare. Entre ellos Hugo Aja, actor que hace de íncubo, aunque no se le ve la cara. También participa Javier Fajardo, que le puso la música a la obra de ficción; Gabriel Fernández, como mezclador de sonidos; Borja Conde, como ayudante de Arte y Diego Aparicio y Fabrio Fernández como ayudantes de producción. La actriz principal es la madrileña Ede. "No la conocía de nada, pero se sumó al proyecto y puedo decir que es un pedazo de actriz tremenda, fue muy fácil trabajar con ella", explica el director vivariense.

"Para nosotros ya es un premio estar en el Festival de Málaga", reconoce Fernández, que irá a Málaga junto a Hugo Aja, Ede, la directora de arte Carmen Triñanes y Borja Conde. «Vamos a pasarlo bien, a ver el estreno y a disfrutar de un festival, ya que nunca hemos estado en ninguno», asegura. Mare se estrenará el 13 de marzo en la sala Soho de la capital de la Costa del Sol.

El artista mariñano espera que la presencia de este cortometraje en Málaga le abra las puertas para otros trabajos. "La esperanza que tengo es que esto me permita trabajar con otros directores y nuevas productoras", explica. En la actualidad, Guillerno Fernández trabaja como director de fotografía en publicidad, sobre todo, pero también en documentales, en videoclips y en algunos trabajos de ficción.

Su madre, ahora con 61 años, no ha visto Mare al completo, sino un primer corte. "Le gustó", reconoce Fernández. "Dijo que era críptico, pero entreveía de alguna manera los síntomas de la narcolepsia". El deseo del nobel director es que "muchas imágenes de este corto, que es bastante visual, resuenen en la imaginación del espectadores y de alguna manera llegue parte de esta historia con ellas" concluye.