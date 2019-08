Un corte de luz de más de una hora en Ribadeo genera una gran ola de protestas

Una amplia zona del casco urbano de Ribadeo se quedó sin luz en la noche del jueves, aproximadamente entre las diez menos cuarto y las once y diez de la noche. Se dio la circunstancia de que la zona a la que afectó dicho corte fue una de las que cuenta ahora mismo con mayor número de establecimientos de hostelería, la calle San Francisco. Se generaron allí numerosas protestas por lo sucedido ya en la propia noche del jueves, porque en ese momento todos los establecimientos tenían una gran ocupación en sus comedores y en las barras de los bares.

Las causas del corte no están claras de momento. Oficiosamente circula la versión de que fue precisamente un establecimiento hostelero el que realizó una intervención irregular que, al estar mal ejecutada, acabó por afectar a toda esa fase del casco urbano ribadense. Al trascender esa circunstancia, eso habría sido el desencadenante del tremendo enfado de los otros hosteleros, que se encontraron con que se veía afectado su servicio justo en uno de los momentos clave del verano.

La causa pudo ser la actuación irregular de un establecimiento, pero Begasa aún no se ha pronunciado al respecto

No obstante, esta versión, aunque es la más extendida, no fue confirmada por el momento ya que Begasa no ofreció hasta ahora ninguna explicación sobre lo sucedido, un episodio que en principio tendrá que investigar especialmente si finalmente hay reclamaciones por parte de los establecimientos afectados. Además, estuvieron sin luz todo ese tiempo una gran cantidad de domicilios particulares. El alumbrado público no se vio afectado.

La asociación de comerciantes emitió ayer un comunicado en el que exigen que "se investigue por parte das empresas correspondentes o ocorrido co corte de luz", que "deixou sen subministro durante preto de dúas horas a parte da rúa San Francisco, Avenida de Asturias e José Vicente Pérez Martínez. Alguén ten que facerse cargo das perdas ocasionadas na hostalería. É vergonzoso quedar sen luz en pleno mes de agosto co que iso supón para os hostaleiros nunha xornada na que todos estaban cheos", apuntó el gerente de Acisa, Jesús Pérez Prada.