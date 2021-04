Fuentes del sector forestal —propietarios, rematantes o viveristas— confirman que numerosos pinares, a menudo sin completar un adecuado crecimiento, están siendo talados contrarreloj en Terra Chá y A Mariña para dejar sitio a los eucaliptos, en previsión de que la moratoria de plantación de esta especie que entrará en vigor las próximas semanas no les afecte a sus planes forestales.

La suspensión de nuevas plantaciones de eucalipto hasta diciembre de 2025, allí donde no esté repoblado con el mismo, ha recibido valoraciones dispares. Hay quienes la apoyan para favorecer la diversidad del monte, aunque creen que se está descafeinando en la tramitación parlamentaria, y quienes la rechazan de plano al entender que cercena gravemente la libertad del propietario forestal para decidir sobre sus fincas, creando desigualdades incluso entre vecinos. Entre medias hay todo un abanico que señala la actual situación como producto de la dejadez administrativa desde hace años o que reclama mayor consenso de todo el sector.

"Non é mala cousa que limitemos a cantidade inmensa de eucalipto que hai —dice Ramón Reimunde desde Promagal—; regulación ten que haber pero buscándoa entre todos; afecta ao dereito fundamental de comprar e vender, só escusada polo ben común".

La nueva norma de plantaciones influye incluso en A Mariña donde apenas queda un 10% de superficie con pino que también se apura para sacarlo. "Debe haber de todo a longo prazo, algo habería que facer e a moratoria duns anos quizás permita decidir de forma calmada as mellores especies en cada sitio", señala un industrial. No obstante, recuerda que las industrias se adaptan a lo que haya y a los monocultivos forestales, como ocurre con los 80 millones de metros cúbicos que corta Finlandia cada año, mientras Francia y Alemania plantan y talan pinos para sus papeleras, el mismo aprovisionamiento en los inicios de la fábrica de Navia antes del cambio a los eucaliptos, de los que se talan 10 millones de metros cúbicos en el noroeste peninsular.

La urgencia por la moratoria — el Gobierno gallego ha respondido a la oposición que no existe efecto llamada por ella—, tiene otros consecuencias: se talan pinos con 12 ó 15 años sin haber alcanzado la madurez, un destrozo que podría evitarse negando permisos de corta, como con las frondosas. En el sector forestal también reconocen las prisas para plantar superficies mariñanas de monte raso donde en breve no se podrá sustituir el matorral por eucalipto.

Entienden en cambio que plantaciones no declaradas tendrán que regularizarse. "Se mandan arrancar todo haberá protestas e non creo que a Administración queira ese tipo de ruido; outra cousa son as terras agrarias en zonas de concentracións parcelarias recentes, que non se poden plantar e haberá que respectar", señalan algunas fuentes.

El ingeniero forestal lucense Santos Gabriel Arenas señala sobre los aprovechamientos que "el precio del metro cúbico de madera de pino se desploma por el exceso de oferta, consecuencia de las cortas para reemplazarlo por eucalipto nitens". Señala además que "hay una disminución de aprovechamientos de eucalipto, al dedicar más medios las empresas de primera transformación que a las cortas de pino". Los acopios en la celulosa de Navia bajaron.

La planta de nitens, agotada en los viveros de distintas comarcas

La alta de demanda de eucalipto nitens para plantar con urgencia en comarcas como la Terra Chá o A Ulloa agotó las existencias en distintos viveros. En época de plantar la alta demanda es habitual pero desde algunos viveros principales como el de Mañente (Foz) ya alertaron de que la moratoria que se avecina es "escandalosa" y van contra el medio rural porque perjudicará la competencia y los precios, cuando ahora los ingresos y empleos que aporta el eucalipto son fundamentales para luchar contra la despoblación.



El portavoz de política forestal del PSOE, Martín Seco, reclamó de la Xunta "medidas urxentes para frear a plantación masiva de eucalipto provocada polo seu anuncio da suspensión de novas plantacións, que non se sabe cando vai comezar e incide no mercado de forma irresponsable".



Para el ingeniero forestal Santos Gabriel Arenas, la situación socioeconómica del monte gallego está a las puertas de una "ciglogénesis explosiva", consecuencia de la inexistencia de planes de ordenación de los recursos forestales y reclama mecanismos públicos de compensación por servicios medioambientales para los propietarios forestales que tengan limitaciones.