Cortado el acceso a la playa de As Catedrais al no bajar suficiente la marea

La Policía Local de Ribadeo cortó al mediodía de este Jueves Santo el acceso a la playa de As Catedrais, debido al temporal de viento en tierra y en el mar como consecuencia del paso de la borrasca Nelson El fuerte mar impide que el arenal desaloje a lo suficiente el agua cuando baja la marea, razón por la que no se puede permanecer en la playa con seguridad.

El cierre, de carácter temporal, obedece a una decisión de la Xunta y del gobierno local, que priorizan evitar riesgos a la ciudadanía en unas fechas en que al arenal registra una gran afluencia de visitantes.

En este sentido, el alcalde ribadense, Dani Vega, declaró la mañana de este jueves que "o temporal é forte e preferimos previr co fin de evitar posibles incidencias ou accidentes". "Pedimos desculpas polas molestias que se podan ocasionar ás persoas que hoxe nos están a visitar, pero no Concello estamos para velar pola súa seguridade e neste momento non se dan as mellores condicións para visitar As Catedrais".

Colapso en Illa Pancha

También se ha registrado un colapso circulatorio en el entorno de A Illa Pancha, debido a la presencia hoy de profesionales del surf para atrapar las olas grandes que está previsto que se formen durante la jornada. Hasta ese punto se han desplazado profesionales como Eric Rebiere, Wylliam Santana, Juliette Lacome y Mason Barnes.

La gran presencia de público y el hecho de que muchos vehículos estacionasen en el margen de la carretera que conduce al faro obligó a la Policía Local ribadense a cortar los accesos y a organizar el tráfico en la zona, donde se produjeron retenciones importantes.