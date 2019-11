Cortada a circulación do Feve entre Viveiro e Ortigueira pola caída dunha árbore

A caída dunha árbore provocou o corte da liña Feve do tren entre Viveiro e Ortigueira desde as 16.30 horas deste xoves. Concretamente, o tronco caeu nas vías á altura do cruce das Negradas, en O Vicedo. Un tren que circulaba nese momento viuse afectado aínda que os tres pasaxeiros que viaxaron nel resultaron ilesos

Segundo informa Renfe a Europa Press, operarios traballan na zona para retirar a árbore e poder voltar a circular. Todo iso, nunha xornada de temporal en Galicia con fortes ventos e choivas, con alerta vermella na costa.

O incidente cortou esta liña que une Galicia con Asturias, o que afectou á circulación de dous convois, indica Renfe.