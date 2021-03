La corriente es fuerte en el lugar del puerto donde desapareció Álex Meitín

Expertos marinos aseguran que las corrientes en el puerto deportivo de Viveiro, donde se halló el 27 de diciembre de 2019 el coche del joven vivariense Alejandro Meitín San Isidro, desaparecido el 15 de diciembre de ese año y localizado en marzo de 2020 en la isla francesa de Oléron, pueden oscilar entre uno y tres nudos de fuerza, por lo que es posible que el mar arrastre un cuerpo que esté a flote o se mueva entre aguas.

El práctico vivariense jubilado Andrés Díaz explica que "afectan de forma diferente, segundo esté pegada á costa ou non, a máis achegada corre de leste a oeste e a outra en sentido contrario, pero é habitual que sexan de entre un e tres nudos". "Na boca da ría tiramos hai uns anos un par de botellas e unha apareceu en Santander en poucas semanas", apunta.

Díaz añade que en el canal incluso hay corrientes que superan los tres nudos, "sobre todo coa subida e a baixada da marea, momento no que é forte a corrente, que é apreciable na boca do peirao deportivo, sobre todo cando baleira, pois envorca na zona onde soe atracar o pesqueiro Marino José e por onde se atopa a embarcación da Garda Civil do Mar".

El armador de dicho barco corrobora que "a corrente traballa moito, sobre todo cando baixa, fai un remuíño arredor das lanchas e chega a separar o barco do peirao". A este pescador le extraña que el coche estuviese donde se halló desde el día de la desaparición, pero eso es lo que dedujo la investigación policial al presentar escasos daños. "Non me parece que estivese alí días, habíamolo ver", opina, aunque la embarcación situada más próxima al lugar donde apareció tiene menos calado.

EXTRAÑEZA. Otro hecho que todavía causa extrañeza a los vecinos y que este viernes fue muy comentado, tras publicar este periódico en primicia la identificación de Álex a partir de los restos biológicos de ADN, es cómo pudo salir el cuerpo del vehículo en caso de caer en ese punto. El práctico reconoce que "é o máis difícil, os cadáveres flotan puido saír ao encherse de auga o coche ou ao baleirar a marea pola presión que exerce, que puido botalo para fóra, é posible, pero iso non se pode asegurar nin saber con exactitude como pasou".



Muestras de ADN se archivan en Madrid y se cotejan hasta que hay coincidencia positiva

Las muestras de ADN que recogen los agentes de la Policía Nacional se remiten a los laboratorios territoriales de este cuerpo, en este caso al de A Coruña, antes de incorporar los datos a la base central de Madrid. Ante la aparición de un cadáver u otro tipo de vestigios en el extranjero la Interpol envía ahí los datos para su cotejo de forma automática hasta que se produce una coincidencia positiva. Por ese motivo, se archivan en la capital, según explican fuentes del cuerpo policial.

Los laboratorios de la Policía Científica se ubican en las Jefaturas Superiores y en la central de Madrid, donde se realiza el contraste de los datos archivados. En este caso se cotejaron los resultados de los análisis efectuados por la Policía gala tras la inspección técnico ocular de los restos hallados, en estado de descomposición, debido al tiempo transcurrido, con los obtenidos a partir del examen de los objetos personales del desaparecido en Viveiro, así como de sus familiares más directos.

La familia agiliza con las autoridades galas y tanatorios el traslado