Os Comadistas bótanse ao monte

Cada tarde de venres, fronte a Casa Melva, en San Cosme de Barreiros, xúntase un grupo heteroxéneo. No son rapazada que quedan para saír. Son afeccionados a correr que dun tempo a esta parte afinaron un chisco máis e agora adícanse a correr polos montes da contorna, mudando deste xeito así no que agora se coñece como trail runners e que eles asumen con naturalidade.

Saben que encaixan nesa máxima de "se che mandaran, non irías!, que é o que dirían as nosas avoas e avós se nos ven hoxe indo contentos correr ao monte", pero admiten que esta modalidade "tennos a moitos enganchados. Pasamos de só contar quilómetros e ritmo a mirar os ‘tracks’ con detalle para ver metros de desnivel ou a dificultade do terreo, e así decidir que zapatillas calzamos, se levamos os bastóns ou que barriña nos vai millor nos días de máis calor".

O grupo saíndo de Casa Melva. P.V.

Todos pasaron duns anos de deitarse coa saída do sol "a aproveitar a saída do sol para saír ó monte. Da igual se chove, fai sol ou unha xeada do demo, o importante é quedar cedo para almorzar cos amigos e saír coa primeira luz da mañá. E con esta rutina, co almorzo en Casa Melva foise fraguando esta historia. "Uns xa saíamos polo monte, outros en bici de montaña e outros corrían por asfalto. Pero pensamos en subir ao Comado desde a praciña de Reinante e baixar pola 'Baixada guapa', e desde entón facémonos chamar Os Comadistas", din.

Pouco a pouco, co boca a boca, foron xuntándose máis corredores de distintas idades e con distintos obxectivos pero un interese común, "desfrutar da contorna natural dos montes de Barreiros. Este concello é coñecido polas súas quilométricas praias, pero ten moito máis que area e mar, conta cuns paraxes moi axeitados para a práctica do trail running, tanto se che gusta ‘pistear’ como se prefieres rutas polos carreiros máis bravos".

E foi así, coas súas saídas, como foron mellorando e mellorando e desfrutando de cousas que a outros lles botan para atrás: "Non hai día que non nos enlamemos ben, que non crucemos os regatos tres ou catro veces ou que non levemos algunha lañada de toxos ou silvas". Iso si: "A diversión sempre está asegurada".

Malia o que poida parecer á vista do que contan, en realidade esta modalidade deportiva non é nada illado. Trátase dunha práctica en auxe que está a chegar tamén a Barreiros.

Como exemplo disto citan "o enorme éxito que están tendo carreiras que hai en outubro como o medio quilómetro vertical do Comado ou o Trail de Comado, unhas carreiras pequenas que están feitas por e para os corredores e que agora xa son unha cita inexcusable para todos os trail runners da contorna".

E con este plantexamento esta pequena familia que encetou cuns cantos afeccionados a correr que de entrada non tiñan gran cousa en común entre si, foron artellando uns lazos que lles permitiron formalizar o grupo, organizalo millor, estar perfetamente equipados para esta modalidade. Agora só lles queda botarse ó monte.