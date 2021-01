Correos aplaza hasta el 30 de junio la renumeración del municipio de Ribadeo

El malestar generado en Ribadeo por el cambio de numeración en la práctica totalidad de las viviendas del municipio y la negativa de Correos a entregar cartas o paquetes a aquellas casas que no lo hubiesen formalizado todavía propició este lunes una reunión entre el alcalde ribadense, Fernando Suárez, y varios responsables de dicha entidad. En ese encuentro se acordó prorrogar hasta el 30 de junio inicialmente la duplicidad de numeración de forma que puedan coexistir las dos y que los carteros entreguen cartas y paquetes en las casas independientemente de que hayan cambiado o no la numeración.

Fernando Suárez calificó el encuentro de "cordial" y aseguró que en todo momento se guiaron por el principio de "mellorar e dar o mellor servizo posible no reparto". Atendiendo a ese objetivo el regidor ribadense, en un comunicado compartido con Correos, apuntó que en los próximos días "iniciarase un buzoneo masivo por todas e cada unha das vivendas do Concello dun escrito conxunto entre o Servizo de Correos e máis do Concello de Ribadeo, no que se indicará a numeración que a cada vivenda lle corresponde".

La prorrogación durante todo el primer semestre del año del periodo transitorio de coexistencia de ambas numeraciones se realiza, según ambas fuentes, "tendo en conta a complexa situación da pandemia na que vivimos e que moitas veces dificulta ir facendo os trámites necesarios para o correcto cambio dos datos nas diferentes empresas e organismos como compañías eléctricas, de telefonía, bancos ou organismos oficiais".

Pero al margen de esta afirmación, lo cierto es que por todo Ribadeo se generaron numerosas protestas en lo que va de año porque los carteros tenían orden de no entregar ni cartas ni paquetes en viviendas con la numeración antigua, incluso aunque supieran a qué vivienda correspondía e incluso aunque se las reclamasen sus propietarios, situación que se dio en varias ocasiones y que provocó enfados importantes por parte del vecindario.

En la reunión se acordó también hacer un seguimiento mensual por parte de ambas entidades "para ir avaliando o cumprimento destes obxectivos. E reitérase ademais, que as posibles dúbidas sempre se poden plantexar ben na oficina de reparto de Correos ou ben nas oficinas do Concello de Ribadeo, tal e como veu acontecendo en todo este tempo".

TRABAJO CONJUNTO. El regidor ribadense recordó este lunes que desde hace ya varios años tanto el Concello como Correos están trabajando conjuntamente para intentar resolver problemas derivados de la identificación de direcciones postales tanto en las parroquias como en la villa. "Así, fóronse nominando diferentes viarios municipais que carecían de nome, ou que o que tiñan non correspondía cun ámbito ben definido", explicó Suárez Barcia.

A ello añadió que hace tres años se inició el estudio para la renumeración global del Concello "pois hai que ter en conta que Ribadeo é un Concello con forte desenvolvemento urbanístico nos últimos decenios polo que se foron amoreando duplicidades, erros, etcétera. Para isto, desde o Concello encargouse un custoso proxecto de renumeración que tivese en conta incluso os futuros solares para poder definir a numeración de todas as vivendas".