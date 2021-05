La corporación de Foz se renueva con la entrada de una concejala de 23 años

El grupo socialista de Foz, que sustenta junto al BNG el gobierno local, acaba de incorporar a sus filas a la edil más joven de la corporación, la millennial Kathy Alonso Machado, que tomó posesión en el pleno del pasado jueves, el primero al que asistía en su vida.

De carácter abierto y tendente al diálogo la joven será la nueva concejala de sanidad, transparencia e innovación, una delegación esta última en la que se antoja va a estar cómoda por las ganas que tiene de poder ayudar a la gente joven. Un motivo, junto al deseo de "trabajar por el pueblo en el que vives" que la animó a sumarse al proyecto del Partido Socialista, "que es el cambio que me representa ", afirma.

Alonso concurrió en las listas lideradas por Fran Cajoto en el número 10, por lo que veía lejos ocupar una concejalía, que le llega ahora tras varias dimisiones en las listas del PSOE, con renuncias de compañeros que atribuye a "motivos personales".

A sus ganas de ayudar suma "responsabilidad y seriedad" a la hora de trabajar en su nuevo cargo, para el que no oculta algo de vértigo "por lo que se me viene encima", pero tiene claro que "es una oportunidad para hacer cosas y la voy a aprovechar".

Savia nueva para una corporación en la que se estrenó en el segundo pleno presencial de la era pandemia, que se celebró en la sala Bahía, y al que no pudo acudir ningún miembro de su familia por cuestiones de protocolo covid. "Lo primero es la seguridad", dice la nueva concejala de sanidad, que cree que el comportamiento de los vecinos de Foz ha sido bueno "y se ha hecho caso de las medidas".

MÁS NEGOCIOS. Una pandemia que ha dejado, cuenta, nuevos empadronamientos en Foz, al apostar la gente por un sitio tranquilo y cómodo para teletrabajar. Una oportunidad que cree "podría ser una posibilidad para que abran nuevos negocios y para que la gente joven pueda iniciar sus proyectos", como hizo ella misma hace cuatro años al quedarse tras la jubilación de su abuela con la peluquería que regentaba en la Avenida da Mariña, donde comparte espacio con otro medio centenar de establecimientos para cuyos propietarios solo tiene buenas palabras.

"La verdad es que me he sentido muy arropada, son muy agradables y he visto que viven de verdad por y para su negocio", asevera Alonso, quien reconoce el esfuerzo de muchos de ellos para, por ejemplo, ponerse al día con las nuevas tecnologías y las redes sociales en esta época covid.

La nueva edil socialista, natural de Ribadeo pero vinculada desde siempre a Foz, de donde es natural su familia paterna, reconoce que es un buen sitio para vivir y emprender, por lo que hace suyas dos de las apuestas que atribuye al gobierno de Cajoto: "El apoyo a las campañas de promoción del pequeño comercio y la apuesta por un turismo tranquilo, más allá de las temporadas altas".

La relación con el resto de partidos integrantes de la corporación empezará prácticamente a partir de ahora; de momento, se queda con las felicitaciones tras su toma de posesión y espera poder demostrar su carácter dialogante para llegar a acuerdos. De su primera experiencia como edil se queda con la "satisfacción" de ver "que se aprueban cosas que pueden ser positivas".