La corporación de Burela sigue igual tras la repetición de los comicios en una mesa

La repetición de las elecciones municipales en la mesa 01-005 U, ubicada en el IES Perdouro de Burela, no movió la conformación de la corporación. Así, el PSOE sigue conservando sus seis ediles, el PP tiene cuatro y el BNG mantiene los tres. Era precisamente el tercer edil de la formación nacionalista el que estaba en liza con Burela Sempre, sin embargo las nuevas votaciones lo mantuvieron en el Bloque y también por un voto, al igual que en los anteriores comicios.

En las votaciones de este domingo, el BNG se hizo con 63 votos y Burela Sempre con 30, por lo que el total de votos conseguidos por ambas formaciones suma 810 y 270. Los nacionalistas necesitaban así 270 en el resto para conservar el tercer concejal, que fueron justo los conseguidos por la formación independiente. La ley electoral dictamina que en caso de empate prevalece la formación con más número de votos. En este caso el BNG. Pero los nuevos resultados también pusieron en aprietos al PP, puesto que en función de estos y la participación de este domingo, su cuarto concejal se situaba en los 272 votos en el último resto, una cifra no muy lejana de los apoyos de Burela Sempre. Aunque en algún momento los socialistas también barajaron poder conseguir la mayoría absoluta sumando otro concejal, finalmente los votos de este domingo no fueron suficientes.

La participación fue más baja que en mayo y no llegó al 50% del censo en una jornada marcada por la normalidad, en la que los electores fueron acercándose poco a poco a la mesa a lo largo de todo día. De los 630 electores que estaban llamados a las urnas, votaron 301, lo que supone 102 menos que en el mes de mayo. El reparto de votos este domingo fue de 116 para el PSOE, 86 para el PP, 63 para el BNG, 30 para Burela Sempre, dos para Ciudadanos, uno para Vox y tres papeletas que fueron declaradas nulas.

De esta forma, en el cómputo global los socialistas fueron la fuerza más votada en el municipio con 1.837 votos, en segundo lugar se situaron los populares con 1.089 y en tercer lugar el BNG con 810 votos. De esta forma, son los tres partidos que consiguieron representación en la corporación.

VALORACIONES. Las reacciones de los partidos tras el escrutinio, y a la espera de la revisión de los votos que se producirá el miércoles en la junta electoral de Mondoñedo, fueron de satisfacción en unos casos y de cierto sinsabor en otros.

El portavoz del BNG, Mario Pillado, no ocultaba su satisfacción por haber conservado el tercer concejal y avanzaba que a partir de ahora lo que toca es "traballar pola veciñanza". En Burela Sempre, las caras eran más largas al volver a quedarse al borde de entrar en la corporación, sin embargo, el cabeza de lista, Carlos Peinó, aseguraba: "Para ser a primeira vez que nos presentabamos a unhas eleccións non está mal o resultado conseguido" y subrayaba: "Non somos derrotistas, polo que Burela Sempre vai seguir aí".

En las filas socialistas también había satisfacción por seguir siendo la fuerza política más votada y conseguir la victoria en la mesa de ayer con 116 votos. "Para nós é un bo resultado", aseguraba el alcalde en funciones, Alfredo Llano.

Por su parte, el candidato del PP, Manuel Rouco, destacó la elevada abstención, "que en Burela sempre nos prexudica", pero valoró positivamente haber conservado los cuatro concejales que les otorgaron las urnas en mayo. "Sabiamos que chegar a un quinto concelleiro era moi dificil, polo que para nós é un éxito contar con catro representantes na corporación", afirmó.

NEGOCIACIONES. Con los mismos resultados que en mayo, la incógnita sobre como se conformará el equipo de gobierno vuelve a estar sobre la mesa.

Tras las elecciones del 26-M, socialistas y nacionalistas ya mantuvieron contactos en este sentido, pero nunca llegó a concretarse ningún avance debido al mandato del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de volver a repetir las elecciones en la mesa de O Perdouro debido al recurso presentado por Burela Sempre a causa de la desaparición de los seis votos que fueran declarados nulos.

En aquel momento, Alfredo Llano defendía la idea de los socialistas de gobernar en solitario con apoyos puntuales. Entre otras cosas, consideraba que un equipo de gobierno con nueve concejales era demasiado para una localidad como Burela. Este domingo, la postura no era tan clara y ya avanzaba conversaciones con el BNG a lo largo de esta semana. Desde el Bloque, Pillado se mantiene abierto a la negociación y deja en el aire todo lo que pueda pasar a partir de este momento.

Según avanzó Llano la semana pasada, el pleno de investidura podría ser el próximo 7 de diciembre, aunque según los plazos puede retrasarse hasta el 14. Y después tiene que celebrarse la sesión de organización.