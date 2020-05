El coronavirus también se llevará por delante 3.000 contrataciones del Resu

Todo marchaba viento en popa para el mundo de la música y los festivales tras décadas en que el top manta primero e internet después arrasó la fuente de ingreso por sus grabaciones. Los directos y festivales como el Resurrection Fest subieron como la espuma , consiguiendo incluso para su 15 aniversario la contratación de uno de las bandas del momento en el podio del metal mundial: System of a Down es de lo más potente, junto a los éxitos de Ramstein y Slipknot, a presentar en un festival, si exceptuamos a Metallica y, quizás, Linkin Park.

A partir de ahí el cartel vivariense puede completarse con mitos en activo o grupos que regresan revalorizados pero el festival seguía escalando posiciones y cifras en su género.

Este año se esperaba recibir a 120.000 persoas, 17.500 más que en 2019, pero el bajonazo del coronavirus obligará a reinventar el Resu tras el annus horribilis para sus promotores, fans y A Mariña en general porque los promotores, los hermanos Méndez, señalan que la comarca perderá mil puestos de trabajo directos entre junio y julio que dinamizaban el verano, estimando en otras 3.000 contrataciones indirectas en Viveiro a causa de todo el movimiento comercial y hostelero que venía generando.

El impacto, según el jefe de comunicación del festival, Esteban Girón, es enorme: “Somos el festival más grande de Galicia tras O Son do Camiño, el que tiene más recorrido, el de mayor proyección internacional y que es una auténtica referencia a nivel mundial dentro de su género”.

La presencia de “104.000 personas repartidas en varios días en Viveiro, una localidad con 16.000 habitantes el resto del año, es una proeza, una rara avis en este mundo musical. De todo ello se deduce que la no celebración del festival supondría unas graves consecuencias socioeconómicas no solo en el concello de Viveiro, sino en toda la comarca y la provincia de Lugo”. Las reservas hoteleras de los grupos y fans alcanzan a Lugo y A Coruña.

Pero es en la hostelería local donde el coronavirus abre un gran agujero ya que las reservas se hacían de un año para otro y el completo era habitual en muchos hoteles meses antes. Incluso en el mercado del alquiler se nota ya el vacío. Pisos que en invierno y el curso escolar se alquilaban en Covas y otros barrios volvían a salir al mercado para el Resu. Esos apartamentos se quedarán sin esa renta, como los hoteles que al menos aspiran a recibir más turismo nacional de lo que solían.

Compensar el Resu será imposible, los bares y supermercados a pie de festival hacían el año con su aluvión, unas fiestas patronales que están en entredicho porque tampoco podrán celebrarse en el formato habitual ni van a recaudar lo acostumbrado, y una Festa da Merluza do Pincho que la asociación Penalba tenía prevista para el 18 de julio y ha sido cancelada “para preservar la salud y la seguridad de los asistentes”.

FECHAS PARA EL 2021. Sin embargo, los organizadores del Resu no bajan los brazos pese a tener que cancelar ya varios conciertos de su Route Resurrection con Lamb of God y Kreator el 14 de este mes en las salas Razzmatazz (Barcelona) y día 15 en la Riviera (Madrid). Y aspiran a seguir consolidando los festivales del noroeste peninsular en Lugo, Oviedo y Compostela. Suspendida la celebración, el 30 de mayo en el Fontes do Sar del 40 aniversario de Bad Religion.

En su lugar, han programado para el 14 de mayo y en el mismo escenario de Santiago la fiesta punk con el 40+1 aniversario de Bad Religion, acompañados por Suicidal Tendencies, otro grupo favorito en el Resu, además Desakato y tres grupos más.