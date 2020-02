El coronavirus deja en el aire viajes de centros educativos mariñanos a Italia

La expansión del coronavirus en Italia deja en el aire algunos viajes e intercambios previstos en centros de enseñanza de la comarca mariñana. En algunos casos está por decidir si las actividades se realizan y en otros habrá reuniones informativas con los padres para abordar la situación.

En el IES Perdouro de Burela estaba programado un viaje de dos profesores a Brescia, en la región de Lombardía, para el próximo mes de marzo para trabajos de coordinación del proyecto Erasmus. Todavía no tenían hecha ninguna reserva y ahora el centro se está planteando si cancelar o no el desplazamiento.

El IES de Foz tiene programadas cuatro movilidades de alumnos para realizar prácticas: dos a Potenza, en la región de Basilicata, entre el 5 de abril y el 18 de junio; una a Roma para julio y agosto y otras dos sin un destino aun definido en junio. También estaba programada una excursión de 4º de Eso a Roma. "Dende o programa Erasmus puxéronse en contacto con nós indicando que se temos algo previsto que nos poñamos en contacto coas embaixadas, pero polo momento temos todo en suspenso", explicó la vicedirectora del centro, Leticia Maseda.

El colegio O Pilar de Foz tenía previsto un intercambio de alumnos de 3º y 4º de la Eso con Florencia entre el 13 y el 23 de marzo. Según explicó el director, Juan Vivero, se convocará a los padres a una reunión el lunes para abordar la situación y tomar una decisión sobre el viaje. La actividad formaba parte de los intercambios que mantiene el centro con otros colegios europeos. El año pasado viajaron a Francia.

las aseguradoras solo se hacen cargo de cancelaciones de viajes inmediatos a zonas problemáticas

También habrá una reunión informativa con los padres en el IES María Sarmiento de Viveiro a causa de la excursión de los alumnos de 4º de Eso a Roma en la segunda semana de mayo. "Hai algúns pais que nos chamaron un pouco atemorizados, que queren cancelar a excursión non deixando ir aos nenos, e convocamos unha reunión para informalos e intentar tranquilizalos", explica la vicedirectora, Susana Quintela, quien comenta que "de aquí ata aló falta moito" y que "de momento Roma non está entre as cidades máis prexudicadas". Añade que «ante a alarma social» habló con la agencia de viajes -ya tienen pagado parte del coste, de unos 500 euros por alumno- y le explicaron que las aseguradoras solo se hacen cargo de cancelaciones de viajes inmediatos a zonas problemáticas, pero no del resto.

En el vecino IES Vilar Ponte regresaron la semana pasada alumnos de primero de bachillerato de una excursión a Roma que se desarrolló «sen ningún problema», según indica la subdirectora, Paula Sentandreu, que acompañó a los alumnos. "Simplemente había un control á chegada no aeroporto e nada máis. Aquilo estaba todo bastante tranquilo e só algún asiático levaba mascarilla", relata. La próxima semana alumnos de 4º de Eso viajan a París, adonde también irán en mayo alumnos de 6º de primaria del Ceip Plurilingüe Santa Rita de Galdo.

El IES Enrique Muruais de A Pontenova está pendiente de recibir un intercambio de alumnos del norte de Italia. En este momento no podrían realizar esa visita ya que lo tendrían prohibido, pero como el protocolo se revisará dos meses antes de la visita de los alumnos a A Pontenova, que sería en mayo, la posibilidad de que vengan a la localidad continúa abierta. Vendrían tres alumnos.