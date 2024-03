El coro del conservatorio de Viveiro recordará al fallecido Óscar Fernández en su concierto de Adral

El ya tradicional concierto del coro del conservatorio de Viveiro dentro del programa Adral de actos culturales previos a la Semana Santa tendrá este año una dedicatoria especial al músico vivariense Óscar Fernández, fallecido hace unos meses.

El concierto es este viernes a las ocho y media de la tarde en la iglesia de San Francisco con un repertorio en el que destacan obras de Mozart, Caccini y Xoán Montes, y donde la dedicatoria al artista llegará en la interpretación de Who can sail without the wind, una canción folk tradicional escandinava.

Desde el conservatorio recuerdan que Óscar Fernández fue miembro del coro durante seis años y participó "muy activamente" en esta y en otras agrupaciones del centro, "dejando honda huella tanto en el plano personal como en el musical". Destacan también que fue integrante de distintos grupos en Viveiro y que su último trabajo fue la canción Disfruto "donde expresaba, musicalmente hablando, su lucha contra el cáncer. Es un himno vital donde expresa sus vivencias antes y después del diagnóstico de su enfermedad, además de un canto a la vida y de esperanza para las personas que lo padecen", reseñan.

Coro del conservatorio de Viveiro.

El coro, dirigido por el también director del conservatorio, Antonio José Álvarez Neira, consta de 50 voces mixtas y en este concierto estará acompañado al piano por dos "destacados alumnos", Paula Fraga y Gonzalo Smaniotto.

El Obradoiro de Canto Coral, este jueves en las Concepcionistas

Otra agrupación del conservatorio de Viveiro, el Obradoiro de Canto Coral que dirige Plácido Travieso, actúa este jueves a las ocho y media de la tarde en la iglesia de las Concepcionistas, donde ofrece el concierto Unha noite en Santo Antonio coa Orquestra de Tartini.