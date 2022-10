"As cores do outono fan o paseo da Rega aínda máis bonito"

Á saída do casco urbano de Ourol, despois da farmacia e o colexio e en dirección ao núcleo de casas da Rega, comeza o paseo da Rega. "O sitio máis bonito que ten Ourol", asegura Verónica Prieto, a bibliotecaria municipal, "é precioso, aínda que é pouco coñecido". Este é o recuncho preferido de Verónica no concello porque "é todo natureza, é moi tranquilo para ir pasear, só ou en familia". E sendo Verónica bibliotecaria non lle podía faltar a este paseo un aliciente máis: "É perfecto para sentarse a ler un libro".

Discurre este paseo a carón da vella carretera e está perfectamente sinalizado. Pasear por el é facelo en plena natureza entre árbores, pero acondicionado para facer sinxelo o paseo, incluso hai varios merendeiros no percorrido e paneis explicativos da flora e da fauna do lugar.

"É moi cómodo para facer deporte e seguro porque non circulan coches, eu vou practicamente a diario a camiñar", recoñece Verónica que subliña que "para desconectar da rutina do día a día é ideal".

Ademais agora no outono é a época na que para Verónica está máis bonito este recuncho: "O cambio na cor das árboles que adoptan os ocres, marróns e dourados destas datas convérteno nun paseo espectacular e as follas ao caer ao chan fan unha alfombra preciosa. Hai xente que se achega para sacar fotos no cambio de estación porque ofrece unhas imaxes que son moi, moi bonitas".

Aínda que como lugar en plena natureza que é, na primavera este paseo tamén é un lugar especial "e moi acolledor", asegura Verónica, aínda que para ela agora empece a época máis bonita para desfrutalo e na que pasear entre as follas se converte nun auténtico pracer e unha terapia perfecta contra o estrés. "É un lugar moi relaxante", destaca.