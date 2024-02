Las coplas de Foz repasan el problema del agua, la iluminación o las terrazas

El Entroido de Foz vivió este viernes su noche más ácida, con el pregón a cargo de la Peña Ñass, que asumió ese honor y responsabilidad este año, pero también con las coplas, que como siempre no dejan títere con cabeza y aportan un toque de humor repasando asuntos de la actualidad sociopolítica del último año. Esta vez no dejaron escapar problemas como el del agua vivido el verano pasado, el estado de algunos viales, la falta de iluminación en algunas calles y hasta reprocharon el alcalde, primero en reírse de sí mismo, una falta de trabajo que se tomó con muy buen sentido del humor.

En realidad la fiesta se había ido palpando durante casi todo el día en la localidad. Luego la Peña Ñass, una de las clásicas, fue la encargada de ofrecer a los focenses asistentes al acto la bienvenida oficial a una fiesta que arranca como un auténtico cohete.

Siempre simpáticos y siempre dinámicos, los integrantes de este grupo focense dejaron bien claro que su elección había sido todo un acierto y en cierta medida dieron el pistoletazo de salida para los días más intensos que culminan en el gran desfile de esta tarde.

Público en el acto de Foz. JOSÉ Mª ÁLVEZ

LAS COPLAS. Tras ellos llegaron las coplas que abrieron los Sin Xeito, que quisieron recordar la falta de luz en alguna zonas: "Adiós amigo! Non sei que és! Si me saúdas despois das seis non te vou ver. Leva linterra! E pilas tés? Con este plan bastante falta che van facer". Y una concesión dudosa al gobierno: "Polo menos temos ben o centro, si un paseo queremos ir dar. A opción é ir d"arriba pra baixo, dándolle voltas á general". Y un toque para las redes sociales: "Carpa grande, cea e baile, por fin o PSOE ten un as! E unhas luces pa adornar e un post para o Instagram. Vaia caras orgullosas con esta genialidad".

El alcalde, Fran Cajoto, junto a la concejala Inés López Couto. ÁLVEZ

As Farangullas pidieron más presencia al alcalde de forma directa: "Alcalde onde estás? Ponte a traballar, a rúa está sen rematar. Un bache por alí e outro por acolá. A este paso ímonos esnafrar. (...) Ollo aí, ten cuidaooo. Mira que cacho furaooo". Y recordaron los episodios con el auga: "Oye, vin un aviso o outro día, púxoo o Concello pola auga, que había que tomar medidas: o grifo pa beber non o abras. (...) Non bebas auga da traída. Tampouco a uses na cociña. Moitas medidas preventivas. E a auga marrón, pra cantos días?".

As Trouleiras llegaron con fuerza y atacaron en tromba: "Dale, Cajoto, dale. Limpia nuestras playas y alúmbranos las calles. Muchas fotos en las redes, siempre tan sonriente, pero nuestro pueblo sigue estando pendiente".

Y luego las terrazas: "Cajoto se sigue riendo, los del pueblo estamos contentos, el impuesto de terrazas sube y el bolsillo va mal. Los bares se quejan y como consecuencia la gente se va"

Reina y Damas también reclamaron lo suyo: "Sábado noite xa temos a festa. Teño unha cita cerca da Ribeira. Luces e xente por toda esta beira. Toque de festa, e chupito de herbas". Recordaron su alegría cuando gana tanto el Celtas como el Foz y recordaron que "de plumachos que comprar, miles que hai que facturar. Para o 10 é o desfile, é algo que non quero olvidar".

Y este sábado es ese día 10. Seguro que no lo olvidarán.