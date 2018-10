Copazo para un líder

El Pescados Rubén Burela FS cambia el chip en un momento de felicidad absoluta. Tras conquistar Amate y arrebatarle el liderato de Segunda División al Betis, 3-5, el cuadro que entrena Juanma Marrube espera este martes (Vista Alegre, 21.00) al Magna Osasuna, todo un histórico de la Primera División, en la segunda ronda de la Copa del Rey. Mucha más ilusión que presión tienen los jugadores bureleses de cara a un partido donde no son favoritos, aunque intentarán ganar por vez primera a un equipo que siempre se le dio mal y al que nunca consiguió derrotar. El choque servirá además como excelente preparación para el derbi ante el Santiago del próximo fin de semana, donde los mariñanos pondrán en juego el primer puesto de Segunda.

Edu, capitán y meta del conjunto naranja, celebra el triunfo conseguido en Sevilla y la felicidad que rodea al equipo. "Estamos muy contentos porque fue un triunfo muy importante, tanto a nivel deportivo como moral. Está claro que el equipo dio un paso adelante muy grande después del empate en la jornada inicial ante el Gáldar y ahí están los resultados. Estamos fuertes atrás y creamos ocasiones y por eso hemos sido capaces de enganchar cuatro triunfos en la Liga", señaló.

En la racha de victorias, que también incluye un 0-6 en la cancha del Prone, el Burela FS lleva 21 tantos a favor y 4 en contra, algo que Edu destaca especialmente. "La preparación de los partidos es muy buena, pero además estamos siendo capaces de plasmarla en la pista. Incluso con las bajas estamos siendo capaces de mostrar una gran solidez", afirma Edu, que reconoce que el liderato es un factor más anímico que deportivo. "Van seis jornadas y no podemos sacar conclusiones, pero está claro que a todo el mundo le gusta verse arriba, da muchísima moral".

Pese a que el Burela FS dio un golpe de autoridad en Sevilla, Edu cree que el Betis sigue siendo un candidato a pelear por todo y ve mayor mérito en su equipo que demérito en el andaluz. "En la primera mitad nos crearon muchos problemas porque tienen mucha calidad individual, tanto en desborde como en pase, pero en la segunda los neutralizamos bien; creo que ambos equipos demostramos que podemos estar arriba".

PARA LA AFICIÓN. Edu está ya centrado en el partido ante el Magna, aunque es posible que sea Imanol el que esté bajo los palos, como sucedió ante el Prone. El meta califica el encuentro de este martes como "bonito para la afición del Burela FS y para los aficionados al fútbol sala de A Mariña, por desgracia ahora no se puede ver todas las semanas equipos de la élite y la presencia del Magna, que es un histórico, es un gran aliciente para el que le guste este deporte",afirmó.

El meta es consciente del papel de que su equipo parte como víctima, pero considera que la afición puede jugar un papel muy importante para neutralizar la mayor categoría del rival. "Es un equipazo, aunque esta temporada todavía no está teniendo los resultados habituales. Tiene jugadores con enorme calidad, pero nosotros jugamos en casa, con nuestra gente, y no renunciamos a dar la sorpresa", dice Edu, que ve clave "aprovechar las ocasiones, que las vamos a tener".