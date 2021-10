Los sindicatos convocan una huelga general en A Mariña para el 17 de noviembre

Los tres sindicatos mayoritarios CC.OO., UGT e CIG convocan este martes una huelga general para el 17 de noviembre próximo en A Mariña, la primera que se desarrolla en el ámbito comarcal.

Los representantes sindicales consideran que la situación actual es "crítica", la más grave del país, según dicen. Y, además, aducen la falta de inversiones en los presupuestos presentados por las administraciones central y autonómica

Serán 24 horas de paro, durante todo el día 17, en el que también prevén realizar una manifestación, aún por concretar.

También explicaron que además del declive industrial, con la situación crítica de Alcoa y Vestas a la cabeza, la pandemia dañó a múltiples sectores en el ámbito de los servicios.

#EnVídeo 📹 CC.OO., UGT y CIG, los tres sindicatos mayoritarios, respaldan la convocatoria pic.twitter.com/P29WYVlDnG October 26, 2021

CIG, CC.OO. y UGT llamaron a todos los vecinos de A Mariña a secundar la huelga general, que "afectará a todas las actividades desempeñadas por los trabajadores y trabajadoras de empresas privadas y por los empleados y empleadas del sector público" en la comarca.

Mediante un comunicado, los tres sindicatos aclaran que la huelga se iniciará a las 00.00 horas del miércoles 17 y terminará a las 24.00 horas de ese mismo día, con la excepción de los turnos de trabajo que comiencen o terminen antes de esas horas.

LOS MOTIVOS. La convocatoria de la huelga general ha sido entregada este martes en el registro de la Consellería de Emprego e Igualdade por parte de los responsables comarcales de las tres centrales sindicales, que reclaman "medidas inmediatas" por parte de la Administración, porque "la pobreza, la desertización industrial y el despoblamiento" en la comarca de A Mariña pueden ser "imparables", dada la situación de empresas como Vestas y Alcoa.

Los sindicatos convocantes aclaran que ya "el año pasado", cuando convocaron la manifestación del 22 de junio, se plantearon la posibilidad de convocar una huelga, pero dada la situación de pandemia en la que estaba sumida tanto la industria como el comercio y la hostelería en toda la comarca, tomaron la decisión de posponerla, al entender que no era el momento. "Pero desde entonces, año y medio después, no solo no se ha producido ningún avance", lamentan.

Y lamentan, en este sentido, que en este tiempo "las infraestructuras que reclamamos siguen sin estar ejecutadas", "no se arregló el conflicto de Alcoa" y "Vestas presentó un Ere extintivo", sin olvidar que "hubo una pérdida cuantiosa de servicios", que el "Feve está en absoluta decadencia" o que "el desmantelamiento del Hospital da Costa va a más".

Nueva movilización de los trabajadores de Alcoa

En paralelo a la convocatoria de una huelga general, el comité de empresa de Alcoa San Cibrao ha programado una nueva movilización para exigir una solución que permita garantizar la producción en la fábrica de aluminio primario y el mantenimiento de sus puestos de trabajo, que a su juicio pasa por una intervención temporal de la factoría para su posterior venta a un inversor con un proyecto industrial solvente.



En concreto, ha convocado a los trabajadores de la planta y a la sociedad mariñana a formar una caravana de vehículos que este próximo domingo recorrerá, de extremo a extremo, la comarca, ya que los coches partirán de Ribadeo y de Viveiro para finalizar su trayecto en Burela.



Los vehículos partirán a las 11:30 horas de las estaciones de autobuses de Ribadeo y Viveiro, para terminar su recorrido alrededor de las 14.00 horas en Burela. De nuevo, este acto reivindicativo se convoca bajo el lema A Mariña sálvase Loitando!.