El convento de Cangas del Narcea acogió a las 6 monjas de Valdeflores

VIVEIRO. Algunas personas que acudían ayer al monasterio de Valdeflores en Viveiro para hacer sus encargos de dulces lo encontraban cerrado tras el traslado el lunes de las seis monjas dominicas que quedaban en él y que, según confirmaron desde el obispado de Mondoñedo-Ferrol, fueron acogidas en el convento de Cangas del Narcea. Los vivarienses no recuerdan una situación similar, aunque el cierre se presume temporal ya que las tres hermanas disidentes que habían abandonado el convento anteriormente tienen la autorización de la Orden de Predicadores para regresar.

La convivencia de las religiosas en el monasterio de Valdeflores fue difícil en los últimos años por la diferencia de pareceres sobre la vida comunitaria entre dos grupos de ellas. Lo que trascendió ahora oficialmente es que las seis que quedaban pidieron el traslado al monasterio asturiano principalmente por motivos de salud, pero fuentes conocedoras de la situación aseguraron que la razón de la marcha es el regreso de otras tres religiosas, que actualmente están en otros conventos españoles.

«La situación especial de avanzada edad y enfermedad de estas seis hermanas, junto a otras dificultades de vida interna, sin posibilidad de encontrar nuevas hermanas más jóvenes que revitalicen la vida comunitaria, les llevó a solicitar ser acogidas en el monasterio de Cangas», explican desde la diócesis, al tiempo que recuerdan que la hermana de menor edad está en los 70 y el resto en los 80 y 90 años, y que algunas de ellas requieren cuidados específicos por achaques relacionados con la edad que les pueden proporcionar en su nuevo hogar.

La Orden de Predicadores dominica dio autorización para volver a Valdeflores a las tres religiosas que ahora están en Orihuela y Vitoria

Tras recibir la respuesta positiva por parte de la comunidad asturiana se hizo efectivo el traslado. La priora entregó a la diócesis mindoniense la comunicación de la renuncia y una llave del edificio, que las seis religiosas abandonaron en taxis y otros vehículos este lunes por la tarde, para sorpresa de los vecinos. Ayer por la mañana un operario reforzaba la cerradura de la entrada del convento para evitar que nadie entrara. La que sí está abierta es la iglesia del convento, donde los domingos continuará celebrándose el culto con los horarios habituales.

La diócesis traslada su agradecimiento por los «muchos años de presencia de estas seis hermanas de vida contemplativa» y tiene «en muy alta estima» la presencia de este monasterio de monjas dominicas en su territorio. «A partir de ahora, corresponde a la Orden de Predicadores dar los pasos oportunos para encauzar el futuro del convento, al que también pertenecen las tres hermanas que están residiendo temporalmente en otros monasterios», indican desde el obispado, que avanza que colaborará en todo lo que pueda «y comprenderá cualquier decisión que tome la Orden en pro del bien de la Iglesia y de las queridas hermanas de Valdeflores».

ORIHUELA Y VITORIA. Las tres monjas que dejaron Valdeflores hace unos tres años fueron inicialmente para la casa fundadora en Francia pero actualmente están en conventos de la orden en Orihuela (Alicante), dos de ellas, y en Vitoria, la tercera.

Esta última sería la que supuestamente habría entrado por la fuerza en el convento vivariense en noviembre y que a finales de enero se fue de nuevo.

La priora denunción en mayo la desaparición de dos códices de música sacra del siglo XIV

A las desavenencias en el convento de Valdeflores se suma la desaparición de dos códices que denunció la priora ante la Policía Nacional a finales de mayo. Sin embargo, desde el cuerpo no ven «en principio ninguna relación» entre los problemas de las religiosas y el traslado de las que quedaban con el extravío de estos documentos.



Se trata de dos códices que encuadernan pergaminos de música sacra, manuscritos y anónimos —se cree que son del siglo XIV—, que estaban en la biblioteca del monasterio sin cierre alguno y que pese a las investigaciones llevadas a cabo no se han localizado.



Desde la Policía Nacional informaron al departamento de Patrimonio Histórico del cuerpo en Madrid y la diócesis lo notificó a sus responsables de Patrimonio, que visitaron el monasterio pero no hallaron los códices. Desde la comisaría, que ya comunicó las diligencias al juzgado, tienen pendiente tomar declaración a personas que en los últimos meses pasaron por el convento y estar en contacto con los códices, como puede ser una de las hermanas disidentes o un investigador.



Según explican este último, un religioso del monasterio de Caleruega en Burgos, experto en documentación, visitó Valdeflores en el pasado mes de septiembre y aconsejó a las hermanas tener un mayor cuidado con los códices puesto que alguno no estaba en buen estado y peligraba su conservación. Su declaración servirá para ratificar o no que entonces vio los documentos que faltan.



La denuncia por parte del convento se realizó después de ver que la zona de novicias estaba revuelta y que había una escalera pegada al muro. Contaron que empezaron a mirar si faltaba algo y detectaron la ausencia de los códices en la biblioteca, pero la Policía no detectó ninguna ventana ni puerta forzada y baraja también la hipótesis de un simple extravío. La diócesis dice que la priora denunció la desaparición de los códices «sin culpar a nadie» y que «esto no tiene nada que ver con el traslado».