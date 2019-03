Contratos estables del personal pesaron al adjudicar las residencias de la Diputación

En el contrato que la Diputación de Lugo va a suscribir con la asociación Mensajeros de la Paz para prestar servicio en las futuras residencias, ya construidas y equipadas, de Trabada y Ribadeo, el gobierno lucense valoró en el estudio previo,el hecho de que en la ribadense sí se ofreciese de inicio la opción de servir otra cena si el usuario así lo requiriese, después de las siete de la tarde. La entidad provincial pidió lo mismo para el centro trabadense. Otro de los aspectos que se tuvieron muy en cuenta para la adjudicación fue la apuesta del colectivo por ofrecer contratos estables.

"Como aspecto negativo a destacar, comentar que a entidade licitadora no plan de traballo de manutención do centro de día, remata o servizo ás 19.00 horas e non recolle as cenas, servizo que se presta tendo en conta o regulamento interno do centro", señaló la Administración, en la fase de valoración respecto a la residencia de Trabada, por lo que pidió que se corrigiese ese aspecto.

En el caso ribadense, sin embargo, "a entidade presenta recea, así como a disposición de consulta a familiares no servizo de dietética para ampliar a información sobre a dieta asociada e as pautas nutricionais establecidas" y añade que "estas medidas propostas valóranse como melloras na prestación".

En general, la Diputación considera que el proyecto presentado "presenta un alto grado de adaptación ás necesidades específicas" de los usuarios, como por ejemplo, "coñecemento da persoa antes do ingreso, relacións sociais, intervención directa individualizada...". Solo objeta la administración lucense el hecho de que la propuesta del colectivo parece dar a entender que se incorpora a un centro que ya está en funcionamiento, y aclara que no es el caso, por ejemplo, de Ribadeo.

El gobierno socialista de la Diputación también valoró positivamente las actividades de ocio y los talleres propuestos por el colectivo para los usuarios, pero conmina a la asociación a "indicar claramente o persoal que se destinará" para la puesta en marcha de dichas acciones, tanto en lo que respecta al número de personas que se dedicará a estas labores, como a clarificar qué cualificación o categoría profesional deberán tener.

COMIDA. La propia Diputación, como refuerzo a la apuesta de Mensajeros de La Paz por utilizar sobre todo en la comida a proveedores y productos de la zona, no solo aporta un gran listado de establecimientos y productores, sino que en el caso de Ribadeo le propone a la adjudicataria contar con alimentos valorados de tradición local, como por ejemplo, "los dulces del convento de las Clarisas, los calamares de la ría" y otros pescados y mariscos locales.

TRABAJADORES. El gobierno provincial del PSOE también tuvo muy en cuenta en el contrato a los futuros trabajadores de las residencias. En este sentido, valoró algunas de las medidas propuestas por la adjudicataria como los permisos retribuídos para asistir a clases de preparación del parto, así como la adaptación de las condiciones de trabajo y la asignación de puestos compatibles para las embarazadas.

Respecto a los permisos de maternidad y paternidad, Mensajeros de la Paz los amplía una semana a mayores de lo establecido en el convenio colectivo de aplicación y aumenta en 15 minutos los tiempos fijados para la lactancia.

También figura el compromiso de dar a conocer los tíckets guardería: "As persoas traballadoras con fillos ata tres anos, terán a opción de que se lles desconte do importe da nómina o corresponde ao pago mensual da gardería e polo tanto, esa cantidade estará exenta de retención de IRPF". Tampoco será necesario acreditar antigüedad en el puesto de trabajo para pedir una excedencia.

Teniendo en cuenta que ya ha sido acordada la contratación, la fase de contratación del personal podría empezar en breve. La perspectiva es abrir la de Trabada esta primavera, pero a la ribadense le falta la autorización de la Xunta.