El Contraste de Burela hará cenas 'a dos velas' para denunciar la carestía energética

La mezcla de gastronomía y música, unidos a la subida histórica de la tarifa eléctrica y la crisis del sector de la hostelería, y sumado a la situación crítica de la industria en la comarca de A Mariña, han llevado al hotelero burelés Rubén Pinín a promocionar las "cenas a dos velas".

El restaurante Contraste de Burela promociona desde este viernes las cenas "a dos velas" entre sus clientes, con un menú temático acompañado por una selección musical especial y el local ambientado únicamente por la luz de las velas.

"Es una forma peculiar de rebelarnos contra la situación actual, poniéndole una pizca de humor y originalidad", asegura Rubén Pinín, gerente del restaurante. "Pese al ambiente acogedor de las velas, no se trata de cenas románticas, aunque espero que venga mucha gente enamorada de la música y de la buena comida", indica el hostelero.

Desde que anochezca en la tarde del viernes el local seguirá con su servicio habitual de cafés, vinos y tapas, pero con la iluminación reducida a mínimos y reforzada solo con la luz de las velas. A partir de las nueve de la noche se empezarán a servir las cenas, que tendrán un menú temático en sintonía con la selección musical de la velada.

El menú de la primera cena "a dos velas", que se celebrará este viernes 26 de noviembre, está dedicado al grupo británico Queen y consiste en jamón ibérico al corte (Bohemian Raphsody), berberecho gallego al vapor (Crazy little thing), plato principal a elegir (Under Pressure) entre brocheta de rape y langostinos o entrecot de ternera gallega, y de postre coulant de chocolate con helado de vainilla (The Show must go on). El precio del menú, que incluye bodega, café y licores (I want to break free), es de 40 euros por persona y siempre con reserva previa, ya que el aforo es limitado.

"La crisis energética no afecta sólo a las grandes industrias, sino que las pequeñas empresas y autónomos también lo estamos sufriendo en un momento que lo que necesitamos sería todo lo contrario: facilidades y ayudas para poder recuperarnos después de un año y medio de pesadilla", afirma Pinín.

Para el hostelero de Burela, "ojalá esta iniciativa sirva como idea para que muchos otros hosteleros del país se unan y podamos crear una red de cenas a dos velas como símbolo de protesta y rebeldía por esta subida tan exagerada de las tarifas que estamos sufriendo".