La contratación de otro agente reforzará en Foz la plantilla de la Policía Local

La Policía Local de Foz pasará a ofrecer un "servizo máis completo" con la incorporación en breve de un nuevo agente, al que hay que sumar otras dos recientes incorporaciones, "co que chegaremos aos nove na relación de postos de traballo (RPT) durante este ano 2022", aseveró el alcalde focense, el socialista Fran Cajoto, quien recuerda que "cando chegamos ao goberno había soamente sete efectivos, incluíndo o oficial, Jesús Antonio Amor Prieto".

La próxima incorporación es para una plaza de acceso libre de las nuevas convocadas por la Axencia Galega de Seguridade Pública, que aumenta hasta 70 las 29 convocadas previamente, al igual que ya hizo con las tres para concursos de movilidad.

"Foz é un dos novos concellos que se relacionan, incluíndo por tanto a praza vacante que se recollía na oferta de emprego público do Concello do ano 2021, aprobada e enviada o pasado mes de novembro", recalca el mandatario local, quien no se olvida que en ese mes "o Partido Popular acusábanos falsamente de deixamento e incompetencia neste asunto. A praza está convocada e como goberno a nosa responsabilidade é seguir traballando. Os feitos están aí", dice Fran Cajoto.

Viveiro es el otro de los ayuntamientos mariñanos que sumará un nuevo agente de los setenta que se contratarán para toda Galicia en libre oposición, cuya primera prueba será el jueves próximo.