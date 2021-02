La continuidad del cierre con Asturias castiga a hoteles de toda A Mariña

El cierre perimetral decretado por el Gobierno del Principado de Asturias y que se prolongará hasta mayo está provocando serios efectos entre los hoteles de la comarca de A Mariña. No solo en A Mariña Oriental y nominadamente en Ribadeo, la localidad con más plazas, sino en lugares más alejados como pueden ser Foz o Burela. Al otro extremo, en Viveiro, admiten que el levantamiento de los cierres perimetrales no les están afectando de forma notable.

Tener cerrada perimetralmente la comunidad de Asturias es un hándicap para recibir turistas, como recuerdan desde el hotel Isla Nova de Foz, cuyo responsable explica que "ao estar pechadas as comunicacións entre comunidades é moi dificil ter turismo. Asturias e O Bierzo son por esta época moiimportantes para nós", recuerdan desde el establecimiento, situado en el entorno de la playa focense de A Rapadoira. "Vai facer un ano que non levantamos cabeza", lamentan.

En Viveiro, Alejandro Balseiro, del Restaurante Nito-Hotel Ego, en Area, y el Hotel Urban, en el centro de la ciudad del Landro, no notó excesivamente la apertura de los cierres perimetrales.

"Teremos como moito un 25% de reservas de habitacións en Area e no Urban só abrimos a cafetería e non temos aínda data para volver abrir o hotel. De momento empeza a cousa pouco a pouco e temos que ir medrando así, porque tampouco facemos nada querendo recuperar todo en dous días se logo volvemos para atrás e volven pechar todo", reflexiona el gerente de los establecimientos.

Y además confirma que el ritmo de reservas para comer no es de momento elevado: "Hai algunha cousiña, pero dependes moito do tempo e dese 30% de aforo".

Por su parte, en Burela la impresión es la misma: "Nós temos bastante ocupación nas habitacións porque houbo moito traballo en Astilleros Armón e collimos esa clientela, pero a nivel de turismo non hai case nada por agora", explica Juan Carlos Pardo, copropietario del Hotel Nordés. "No comedor temos algunha reserva, pero básicamente xente do pobo e dos arredores", concluye.

Mientras tanto, en Ribadeo varios de los hoteles con mayor capacidad continúan cerrados y así van a seguir, como mínimo, varias semanas. Quieren, sobre todo, una mínima seguridad de que no volverán a cerrarles, porque aseguran que abrir y cerrar de forma intermitente es algo que les causa muchas pérdidas.