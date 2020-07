Continúa cerrada al baño la playa xovense de Lago hasta saber qué causa la mancha

La playa xovense de Lago continuó viernes cerrada al baño, a la espera de conocer el origen de la mancha detectada el miércoles y que se extendió por buena parte del agua. "Estamos á espera de recibir os informes da Garda Civil para saber a qué se debe polo que, de momento, e por precaución seguirá pechada ao baño", explicó el alcalde, Demetrio Salgueiro.

El regidor constató que la mancha, de color marrón chocolate, se redujo el viernes. "Non sabemos de onde procede, pero parece raro que sexa dun verquido pola grande extensión que alcanzou", dice el mandatario, quien agrega que no desprende ningún tipo de mal olor y que no causó reacción a la que gente que se bañó, como fue el caso del socorrista designado en el arenal antes de que se detectara la mancha, que apareció por un lado de la playa y se fue extendiendo con el paso de las horas.