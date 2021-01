La Consellería de Política Social de la Xunta confirmó que una ordenanza y un usuario de la residencia de mayores de Burela se contagiaron de covid-19. Lo curioso de estos casos es que ambas personas habían recibido la primera dosis de la vacuna dispensada a los trabajadores y residentes del centro burelés. La Consellería de Sanidade descarta que sus síntomas tengan relación alguna con efectos adversos producidos por el fármaco administrado.

Días después de que les inyectase esa primera dosis dieron positivo en sendas PCR, por lo que se baraja la posibilidad de que estuviesen incubando el coronavirus y todavía no presentasen sintomatología, por lo que se habrían contagiado con anterioridad.

El contagio de una persona que solo ha recibido la primera dosis también es posible, según los facultativos, ya que al no haberles inyectado aún la segunda dosis de la vacuna Pfizer, que es la que se está administrando en este momento en Galicia, no están inmunizados. Los especialistas de Sanidad indican que la inmunidad se alcanza una semana después de recibir la segunda dosis, que se inyecta a los 21 días de la primera. En este caso no la recibieron, dado que solo transcurrió una semana desde la primera.

Fuentes de la Consellería de Sanidade han explicado que dos días antes de suministrar la vacuna en la residencia burelesa, se practicaron test de saliva y pruebas diagnósticas PCR tanto a los usuarios como a los trabajadores de este centro y todos dieron negativo. Creen que la trabajadora, que es vecina de Viveiro y finalizó el contrato en el centro recientemente, pudo contraer la enfermedad en su entorno social. La mujer está ingresada en planta en el Hospital Público da Mariña, enclavado en Burela, a fin de tratar mejor las dolencias causadas por el covid.

Por su parte, el residente dio positivo tras el cribado realizado en el centro el sábado pasado y tras recibir la vacuna el día 29. Es de los mayores que solían salir a pasear fuera de la residencia, según indican fuentes de la Xunta.

OTROS CASOS. Por su parte, Política Social ofreció este martes en su balance datos sobre nuevos contagios vinculados a otras residencias mariñanas. Los cribados periódicos realizados por el Servizo Galego de Saúde en estos centros han detectado un trabajador positivo en coronavirus en la residencia de Foz, otro en la de Trabada, que según comunicaba este lunes la Diputación sería un falso positivo, a falta de conocer los resultados de nuevas pruebas que practiquen en este centro de mayores; así como tres usuarios más contagiados en la residencia San Bartolomeu de Xove, donde también han dado positivo dos trabajadores más.

Este centro suma así un total de 18 usuarios contagiados, pero el lado positivo lo aportan los dos residentes que han sido retirados del cómputo al negativizar en las últimas pruebas PCR realizadas. Además, la residencia xovense tiene ya 14 trabajadores contagiados. Los residentes están siendo tratados en la residencia Os Gozos de Ourense, lo que deja espacio en Xove para favorecer el confinamiento.

El Hospital Asilo San Sebastián y San Lázaro de Ribadeo tiene 19 usuarios positivos y tres trabajadores, según Política Social, a falta de contabilizar otros dos confirmados ayer por el alcalde, un residente —trasladado a Santiago— y una trabajadora. Esta residencia tiene un usuario en el hospital mariñano y atiende en el propio centro a tres contagiados con alto grado de dependencia y a una religiosa. Además, se suman un trabajador en la residencia de Foz y otro en la Domusvi de Viveiro. La campaña de vacunación llegó este martes a la residencia Betania de Viveiro y esperan al resultado del cribado en Domusvi para iniciarla.