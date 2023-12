Una consulta por la escollera de Figueras

Dos asociaciones vecinales de distintas características de la localidad asturiana de As Figueiras pedirán a sus asociados que se pronuncien a propósito del proyecto de construcción de una escollera en el puerto de esta localidad que está generando cierta oposición. Precisamente el objetivo con esas consultas es tratar de medir el impacto real de dicha oposición y para ello quieren que se pronuncien sus socios.

Una de las asociaciones es la de vecinos As Figueiras, que tiene previsto convocar una reunión especial en la que abordar este tema y de este modo poder adoptar un posicionamiento con respecto a la construcción de ese dique exterior que está proyectado por el Principado y cuenta con el apoyo del gobierno municipal de Castropol. La reunión no tiene fecha por el momento aunque no van a demorarla y quieren que sea "pronto".

Otro colectivo importante es la asociación de mayores Cristo del Buen Viaje, una de las más activas de la localidad. En este caso tampoco adoptaron ninguna posición como colectivo, ni a favor ni en contra, en este caso porque consideran que cada socio deberá tomar la decisión que entienda más oportuna a nivel personal.

El colectivo BioEo articula la oposición al proyecto y el fin de semana hubo una protesta que generó alguna controversia alimentada en la propia localidad al considerar que aunque se personaron numerosos integrantes de diferentes colectivos de protección ambiental el número de vecinos de la localidad era escaso.

Es por ello que una de las cuestiones que se quiere tratar de medir del modo más atinado posible es el apoyo entre los propio vecinos de As Figueiras a la construcción del dique, su oposición o incluso su indiferencia al respecto. Dicho dique está promovido desde un colectivo de la localidad, el Club Náutico de Figueras.