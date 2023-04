Rebeca Maseda: "Considérome unha gran namorada da Mariña"

Vostede naceu en Xove pero axiña foi para Mondoñedo, non?

Si, nacín en Xove porque meu pai traballaba en Alcoa, pero axiña nos mudamos a Mondoñedo, xa que meus pais son de alí.

Cando empezou coa música?

Aos oito anos. Xurdiu coa creación da escola de música de Mondoñedo cando estivo na alcaldía o doutor Javier Loira. Aínda que meus pais non tiñan conexión profesional co mundo da música, sempre se escoitou música na casa e comecei a tocar o violín.

Que se escoitaba na súa casa?

De todo. Lembro escoitar música cos casetes de meu pai cando iamos no coche. Escoitabamos música clásica, pero tamén Miguel Ríos e Tom Jones. Meu pai é moi fan dos dous.

Por que escolleu o violín?

Non sei exactamente o motivo. Por aquel entón había mostras na escola e gustoume. Adoro os instrumentos de corda: o violín, o violonchelo...

Vostede non parou de estudar nunca.

A verdade é que non. A formación musical académica, entre os catro anos de grao elemental, os seis de profesional e os catro de superior, son 14 en total; pero logo continuei estudando dous anos no conservatorio de Utrech e fixen tamén un máster en interpretación musical en Lugano. Máis recentemente cursei un máster en servizos culturais na Universidade de Santiago de Compostela.

Fáleme de Mindomúsica.

É un proxecto que comecei a organizar fai cinco anos, un festival de artes interdisciplinario no que a música ocupa un lugar central en Mondoñedo. Dinme conta de que a xestión encántame, tratar coa xente, e agora divido a miña vida profesional entre o violín e a xestión cultural. Considérome unha persoa curiosa e sentín a necesidade de explorar outros ámbitos dentro da cultura e da música en particular.

Só escoita música clásica?

Non. A clásica fascíname, porque é parte da miña vida, pero por exemplo estiven hai uns meses nun concerto de Silvia Pérez Cruz, a cantautora catalana, que foi incrible; e tamén fun ao concerto de C. Tangana na Coruña, un espectáculo impresionante. Gústame moito Coldplay e Radiohead. Adoro a música e a arte.

Como moitas outras persoas, vive fóra de Mondoñedo. Como ve a despoboación do rural?

Pola miña vida profesional sería moi difícil vivir en Mondoñedo ou noutras vilas similares. Penso que estamos a falar dun problema que afecta non só a Galicia ou España, senón a Europa. É un drama. Por outro lado, eu que vivín en diferentes cidades galegas, sempre de alugueiro, vexo que o mundo urbano é cada vez máis inaccesible polos altos prezos.

Como se ve A Mariña dende fóra?

Eu considérome unha gran namorada da Mariña, non só polo patrimonio histórico que atesouran vilas como Mondoñedo ou Viveiro, senón tamén polo tipo de actividades e de turismo estival menos masificado coas praias estupendas de Barreiros, por exemplo. É un bo lugar para o descanso e a tranquilidade.