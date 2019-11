El conservatorio de Viveiro cuesta al Concello más de un millón de euros este año

El debate de la aprobación de las cuentas municipales de Viveiro para este año puso en relevancia datos como el coste del Conservatorio Profesional de Música, de 1.022.305,59 euros en este ejercicio, según resaltó el edil de Son Viveiro, Luis Manuel García Otero, que lamentó la carga para las arcas municipales que supone ya que los ingresos apenas superan los 110.000 euros y por tanto el déficit es de más de 900.000.

"O custo do conservatorio sobe ano tras ano. Poderá manterse no 2020, no 2021, pero no 2022 estará difícil cando teñamos que sacar 1,5 millóns para pagar a débeda. Esta burbulla vai explotarlle a esta corporación nas narices en calquera momento", alertó el edil, quien manifestó que está a favor de que exista este centro en el municipio pero animó a buscar otras fórmulas para su financiación. "Hai que mover á Xunta, á Deputación, á Mancomunidade e implicar aos concellos que teñan aquí alumnos", propuso.

"A Xunta xa dixo por activa e por pasiva que non o quere", apuntó el concejal de Por Viveiro Bernardo Fraga, quien añadió que hay más concellos que sostienen este tipo de centros y pidió hacer un "frente común con eles".

El edil encargado del conservatorio, Jesús Fernández, recordó que hay una iniciativa de 21 ayuntamientos gallegos con centros de este tipo que no gestiona la Consellería de Educación para intentar que asuma esta responsabilidad y avanzó que volverá a contactar con el grupo para ver si hay novedades. Añadió que tiene casi 300 alumnos de toda A Mariña y Ortegal y que la única ayuda con que cuenta son 15.000 euros de la Diputación.