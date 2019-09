El Consello da Xunta autoriza licitar la obra de la depuradora de Viveiro

El Consello da Xunta autorizó este jueves la licitación de las obras de mejora de las líneas de tratamiento de la depuradora de aguas residuales de Viveiro que permitirán ampliar su capacidad y "nos vindeiros días" la Consellería de Infraestruturas iniciará la contratación de los trabajos, con un presupuesto de 3,9 millones.

El presidente, Alberto Núñez Feijoo, recordó el objetivo principal de la obra, que es "o tratamento completo das augas residuais do núcleo de Celeiro que se incorporan á depuradora e para logralo necesitamos ampliar as instalacións. Unha vez temos por fin a documentación municipal que nos chegou esta semana podemos licitar as obras de forma inmediata", dijo.

El titular de la Xunta añadió que los trabajos "teñen un prazo de execución de seis meses e despois durante doce meses a empresa adxudicataria terá que seguir explotando esta depuradora ampliada". En total son 18 meses.

Según recuerdan desde la Xunta esta intervención es una de las tres diseñadas por Augas de Galicia para la mejora del sistema de depuración del municipio de Viveiro, que supondrá en total una inversión de unos siete millones de euros. "Trátase de dar solución á rede de Celeiro e da construción dunha nova condución de desaugamento submarino que se conectará ao actual tramo terrestre existente", apuntan.

Al hilo de esta actuación la Xunta traslada su "implicación polo saneamento das rías" y su "apoio aos concellos nas súas competencias, para o que se segue a traballar de maneira constante co obxectivo de cumprir coas normativas europeas e lograr o saneamento integral das rías galegas".

XUNQUEIRA. Por otro lado la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, comentó que la alcaldesa de Viveiro "ten desde marzo na súa mesa as alternativas para evitar os riscos polas inchentes en Xunqueira". "O único que falta para a seguridade dos veciños é que asuma o seu deber e tome a decisión que lle corresponde", agregó.