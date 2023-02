La Consellería do Mar otorga el permiso de actividad a la planta de salmón de Burela

La tramitación administrativa para la puesta en marcha de una planta tecnológica para la cría de salmón atlántico en el puerto de Burela que promueve Seafood Legacy Spain sigue dando pasos adelante. La Consellería do Mar hizo pública este miércoles la resolución por la que le otorga a la firma el permiso de actividad con una vigencia de diez años, "prorrogables por iguais períodos, condicionada á vixencia da concesión para a ocupación do dominio público portuario".

En paralelo, y según comunicaron este miércoles desde la consellería, Portos de Galicia está trabajando en los trámites para otorgar la concesión de ocupación de los terrenos en el muelle que son necesarios para desarrollar la actividad. "Esta resolución de permiso da actividade é un trámite máis do procedemento", aseguran desde la consellería en referencia al anuncio publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), "Portos de Galicia traballa nas xestións para o outorgamento da concesión que permitiría o desenvolvemento do proxecto".

En este sentido se pronunció también el alcalde burelés, Alfredo Llano, calificando el anuncio de Mar de "boa nova e moi agardada" y subrayando que desde el Concello esperan "que todo siga adiante e que culmine no asentamento dunha empresa importante no municipio que ofreza oportunidades". Llano también subrayó la "boa relación" de la administración local con la firma noruega que impulsa el proyecto: "Dende o Concello sempre se lles facilitou todo o posible dentro das nosas posibilidades, incluso aqueles trámites de vivenda ou colexios necesarios para asentarse aquí as familias norueguesas que podan chegar á vila".

En base al proyecto hecho público en octubre cuando la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático hizo público el informe de impacto ambiental, la planta está diseñada para una producción de 3.000 toneladas al año de salmón y el cultivo previsto se iniciará con huevos esterilizados procedentes de un criadero en Islandia. Los huevos se seleccionarán para obtener únicamente hembras estériles eliminando así el peligro de una fuga genética.