"Conseguimos diagnosticar o 40% dos casos, sobre todo doenzas raras"

Cando comeza a colaborar con Aspanane?

Seguramente foi nalgunha reunión con Fademga, a federación de asociacións de xente con este tipo de problemas á que lle estou moi agradecido, no contexto do programa DISECMAS, ao que esta asociación e Fademga tanto contribuíron.

Vai falar deste programa na xornada. En que consiste?

Eu estaba preocupado porque mentres no mundo desenvolvido o diagnóstico xenético da discapacidade intelectual era unha realidade clínica, aquí a máis grande parte do colectivo de discapacidade intelectual estaba sen estudar. Agora xa é parte da carteira de servizos do Sistema Nacional de Saúde, pero antes non se facía. O diagnóstico xenético é moi importante por moitas razóns, entre elas para anticiparse a outros problemas que a xente que ten alteracións xenéticas pode ter, facer terapias máis axeitadas e persoalizadas e facer asesoramento xenético nas familias, pois as mutacións causantes do problema poden ser hereditarias na familia, pero estaba todo por facer. Aproveitando a nosa participación nun proxecto internacional de autismo ofrecéronnos estudar o exoma —a parte con instruccións directas dos arredor de 22.000 xenes que temos— de pacientes e aínda que demoraron moito tempo e tivemos que repetir aquí todas as probas positivas conseguímolo facer, non sen moito traballo de moita xente. Estes estudos son moi custosos e implican moito traballo de análise bioinformático e o estudo de cada caso por xenetistas clínicos.

En que consistiu a participación das persoas usuarias de Aspanane neste proxecto?

Ofrecéuselles intentar o diagnóstico e analizar o exoma completo das persoas con discapacidade intelectual. Pedíronse consentimentos informados, colleuse unha mostra de sangue da que se fixo a extracción do ADN, que logo se estudou para elaborar os informes clínicos, e tamén se lles facilitou asesoramento xenético aos casos positivos. Participou moita xente que sería inxusto non citar, como Montse Fernández Prieto e María Tubío, que levaron a maior parte do peso do proxecto. Conseguimos diagnósticos do 40% dos casos, na súa maior parte de enfermidades raras ou ultrararras, xente que levaba toda a vida sen un diagnóstico.

Tamén vai falar do proxecto IMPaCT. A que vai enfocado neste caso e como se leva a cabo?

O programa IMPaCT Xenómica que coordino é a infraestrutura base da estratexia nacional de medicina personalizada. Consiste nunha rede de tres centros de alta capacidade de análise xenómico (Santiago, Navarra e Barcelona) e aplicámolo ao diagnóstico de xenomas enteiros —o exoma é so un 2% do xenoma e aquí mírase enteiro— para enfermidades raras non diagnosticadas, cancro hereditario non diganosticado, cancro primario de orixe descoñecido e farmacoxenética ao que poden acudir todos os pacientes do país aos que non se chegou ao diagnóstico. Os datos xenómicos logo compártense a nivel europeo para investigación. É un proxecto enorme no que traballan máis de mil persoas e máis de 110 hospitais e estou moi feliz polos logros conseguidos ata o de agora.

Estudan unha familia de Xove con catro fillos con discapacidade. Chegaron a algunha conclusión?

Había familias con dous, tres e catro fillos con discapacidade. Atopamos o diagnóstico en moitas delas. Nesta en concreto non, porque non sempre se atopa a causa, por iso esta familia entrou no proxecto IMPaCT onde esperamos atopar a causa do problema.

Interésalle especialmente o tema da discapacidade asociado á xenética? Hai moito que investigar?

Interésame botar unha man á xente que precisa de axuda e particularmente en problemas de neurodesenvolvemento como o autismo, o TDAH e a discapacidade intelectual, axudar nos diagnósticos, buscar as causas e mellorar os tratamentos. Como son problemas principalmente xenéticos podemos axudar máis coa nosa investigación e para iso imos construíndo un grupo multidisciplinar moi potente de xente nova e valiosa dentro do grupo de Medicina Xenómica. Estou moi orgulloso do traballo de todos eles, dos proxectos que van conseguindo e da axuda que temos na que destaca a da Fundación María José Jove, que é inestimable.