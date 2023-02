El enfrentamiento entre Nando López, propietario de una explotación de porco celta, y Hyde Lotter, impulsor de unas viviendas de ecoturismo en Couboeira (Mondoñedo) se ha convertido en viral en los últimos días, e incluso saltó a los informativos de diferentes cadenas de televisión nacionales, que se hicieron eco del conflicto. El asunto ha generado una gran controversia. Algunas personas entienden que un extranjero quiera invertir en una zona rural de Galicia y respetan su opinión, mientras que otros, la mayoría, se posicionan del lado del ganadero y opinan que deben respetarse los costumbres y tradiciones.

Al trapo ya entraron políticos como la diputada nacionalista Olalla Rodil, que reprochó a quienes se quejan de cosas propias del medio rural, como los animales y sus olores. Su mensaje contó con apoyo desde el otro arco ideológico por parte del abogado y exedil del PP lucense, Luis Lamas. Sin embargo, algunos comentarios son insultos, que motivan que ambos titulares rechacen hacer más manifestaciones.

Los proyectos que impulsan ambos son singulares, pero han provocado desavenencias entre ellos, por lo que Lotter, de origen australiano, reclama la mediación del Concello en el conflicto, aunque desde la Administración local ya intervinieron en varias ocasiones para intentar que las aguas volviesen a su cauce, pero la crispación continúa y ha ido a más tras las denuncias presentadas por Lotter contra López, que archivó el juzgado mindoniense y que le supusieron a Nando una inspección por parte del Seprona, que no le denunció porque su explotación extensiva reducida se ajusta a los requisitos legales.

Cuando Nando López tomó en 2018 el relevo en la ganadería familiar apostó por el porco celta, una raza autóctona que cría en esa finca y en otra próxima a su domicilio. En la primera tiene 19 ejemplares en 20 hectáreas, que mantiene con rotación para el pastoreo, creando corraletas cerradas para que aprovechen las pequeñas parcelas cerradas en la finca.

El mindoniense defiende que "o cheiro non é para tanto, non é algo que notes dende a casa, non a esa distancia —dice que hay una entre 30 y 50 metros—, non hai estercoleiro diante da súa casa, pois os cochos móvense cada dous ou tres meses nas parcelas. Eu non baldeo, non teño que limpar nin pozo, téñolles comida —cereal—, auga e un refuxo", pues están al aire libre. Mientras, el australiano considera "buena idea" la explotación porcina, pero "el problema es que está muy cerca de mi casa y el olor es malo". Nando refuta: "Protesta polos cheiros, pero se o Concello lle concede licencia pode facer a explotación turística".

López indica que él llevaba más de ocho meses con los animales y en fase de ampliación cuando compraron la primera casa sus vecinos. En cambio, Hyde Lotter asegura que inició la explotación porcina tras comentarle él su proyecto de ecoturismo. El australiano afirma que el ganadero dice que tiene licencias para sus dos explotaciones, "pero en el Concello no han respondido por escrito a las cartas que he enviado durante dos años". Antes intentó comprarle la finca y ofrecerle otra más separada, pero las denuncias que interpuso después impiden ahora el acuerdo.

ALTERNATIVAS. Lotter añade que invirtió mucho dinero y tiempo en la rehabilitación, y ahora la presencia de los cerdos en la parcela colindante le obligará a marcharse, pero asegura que tiene dificultades para hallar comprador, pues cuando muestra las fotos surge interés, pero al descubrir los cerdos en la visita, rechazan la posibilidad.

Por su parte, López tendría que dejar de producir dos o tres años al buscar finca, que ve difícil de hallar porque "desa extensión non se atopan así. Ao non venderlle, imaxino que intentou buscar unha deficiencia, pero ten un problema con algo que é legal. Os disgustos destes meses non hai quen mos quite. Non lle dou importancia, limítome a traballar, non quero polémicas, porque isto o único que fai é crear crispación, a xente opina sen saber".

¿Quién tiene que adaptarse?

En redes sociales hay un auténtico debate sobre quién tiene que adaptarse. Como Nando, muchos defiende que los foráneos deben "respectar o patrimonio, a cultura e as nosas tradicións. Cando emigraron os avós tiveron que adaptarse, penso que non lle falto ao respecto, só quero vivir do meu traballo". Apunta que "Galicia ten un atractivo especial para a xente de fóra, que vén impoñendo tendencias, pero outras persoas posiblemente vexan unha alternativa de ecoturismo en ter vacas cachenas e porcos celtas arredor da casa". Algunos internautas dicen que Lotter podría aprovechar esa cercanía como ventaja para su negocio.

"Creo que aún no entendemos que del medio rural se surten los frontales de los supermercados", recuerdan otros apuntando al origen de los productos que comemos. La mayoría habla de desconocimiento sobre lo que supone vivir en aldeas. "Nos pobos é normal que cheire a merda dos animais".