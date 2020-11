El conflicto de Alcoa podría bloquear toda la fábrica y lastrar el mercado nacional

Racanean con el personal incluso en la planta de Alúmina y el comité detectó amenazas de que podría dejar de servir alúmina a las cubas de Aluminio. Las denuncias sobre mala fe de Alcoa siguen en boca de los trabajadores a la vista de intentos de enfrentar a ambas plantillas y un posible bloqueo de todo el complejo fabril.

Para el presidente del comité, José Antonio Zan, es clara la delicada situación una vez que la dirección no consiguió aplicar el Ere en agosto. A todo ello se suma ahora la incógnita no ya de la fecha de intervención de la fábrica si no hay una salida para mantener Aluminio activa sino la propia intención gubernamental al respecto, una vez se pronuncien los juzgados en diciembre sobre los despidos planteados por Alcoa.

Podría volver a negociarse y se aflojaría la huelga que ahora está afectando también a otras fábricas españolas de transformación del aluminio primario y aleaciones que salían de San Cibrao. Es buen momento para retomar el diálogo pues los precios del metal se han recuperado y los costes eléctricos siguen a la baja, pero eso no se produce y las pérdidas engrosan las cuentas de explotación de la empresa mientras sus clientes buscan proveedores alternativos fuera de España para no comprometer demasiado las suyas.

"Nadie parece tener intención de mover esto -lamenta Zan-, y mientras pretenden enfrentar a las dos plantillas, perjudicando a la de Alúmina al dejar en la calle a los ETT,s y con menos personal en sus departamentos del que le corresponde". En su opinión, el Gobierno tampoco está a la altura de la grave situación: "No ha hecho nada, ni siquiera el estatuto electrointensivo, y deja de responder sobre cuándo se hará la intervención, escudándose en los jueces. Seguimos sin respuesta".

"No esperamos de Mogo que haga fuerza para "evitar el cierre", sino para que el Gobierno ejecute la intervención"

Desde el PSOE prefieren fustigar a Alcoa, como este martes hizo el senador César Mogo al anunciar una moción "animando al Gobierno a continuar sus esfuerzos para evitar el cierre de la planta de Aluminio", señalando la inflexibilidad y la "negativa recalcitrante" de Alcoa en la negociación y los intentos de mediación.

"No esperamos de Mogo que haga fuerza para "evitar el cierre", sino para que el Gobierno ejecute la intervención. Que ponga en el BOE la apertura del expediente de intervención. Debemos recordarle al senador que cuando nos entrevistamos en Madrid en diciembre del 2019 nos anunció 300 millones en compensaciones por CO2 y de momento no hay nada porque la industria no ha cobrado. Y esa fue la medida estrella que nos prometió", señala el presidente del comité de Alcoa. Y añade: "Por el momento, el PSOE es el muro que está oponiendo a nombrar estratégico el sector del aluminio y así poder intervenir. Eso es lo que queremos, no que nos hablen de evitar el cierre".

RECALCITRANTE NEGATIVA. Por su parte, César Mogo anunció una moción a debatir en la comisión de industria del Senado el 23 de diciembre, en la que subraya que la multinacional estadounidense ha demostrado "una clamorosa insensibilidad con los trabajadores y sus familias y una manifiesta indiferencia hacia una comarca que le ha reportado, durante 22 años, un enorme capital humano y las mejores condiciones para desarrollar su actividad productiva". Teme por la situación en la que quedarán los trabajadores y sus familias de hacerse efectivo el cierre. "Además -añade Mogo-, ha demostrado su desprecio hacia el esfuerzo desplegado en estos años por las administraciones, que le ha reportado cientos de millones de euros en recursos públicos".

El representante socialista por Lugo en la Cámara alta resalta que Alcoa "pudo haber mantenido la producción y no lo ha hecho o vender a un grupo solvente, y lo ha impedido". "Está claro -subraya-, que su objetivo es dejar en el desempleo a los trabajadores, llevando a la comarca a una grave situación". Subraya la "inflexibilidad mostrada por la empresa en la negociación y su recalcitrante negativa a mover, durante más de un mes, cualquiera de sus posiciones iniciales, así como su oposición a los intentos de mediación".

"Recursos Humanos y la dirección de la fábrica tiene bloqueado el comedor de la fábrica y estamos a la espera de la Inspección de Trabajo"

En el comunicado difundido por el PSOE, Mogo fustiga a la multinacional y advierte de que su comportamiento empresarial "es ajeno a las buenas prácticas, sin atisbo de responsabilidad social y merecedor del reproche de la ciudadanía y de sus instituciones. Un comportamiento que ha tenido, además, el rechazo unánime de los ayuntamientos de A Mariña y su ciudadanía, que se han manifestado multitudinariamente en favor de las reivindicaciones de los trabajadores y del mantenimiento de la producción".

Sobre el comportamiento reciente de Alcoa en la propia fábrica también tiene quejas Zan: "Recursos Humanos y la dirección de la fábrica tiene bloqueado el comedor de la fábrica y estamos a la espera de la Inspección de Trabajo; también han dejado de hacer las promociones de empleo en los departamentos de Electrodos y Fundición, tienen bloqueados los contratos relevo, el convenio colectivo y las comisiones de vigilancia hace tiempo que no se reúnen". El comité plantea continuar con las movilizaciones de aquí a la celebración de la vista por el Ere en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el próximo día 3. Este mismo sábado habrá otra convocatoria de protesta para presionar a los gobiernos porque, insisten, "no pueden dejar en manos de los jueces las decisiones que tienen que tomar ellos".

MOCIÓN. La moción de Mogo, insta al Gobierno a "mantener el respaldo a los trabajadores y sus representantes que se han movilizado legítimamente, reclamando el mantenimiento de la producción y de los puestos de trabajo para tratar de conseguir una salida que mantenga la producción en A Mariña". También, que "exija a Alcoa que de inmediato retire el despido colectivo puesto en marcha y reinicie las negociaciones que puedan conducir a la venta de esta factoría estratégica de manera que mantenga su actividad. Y que en coordinación con la Xunta, mantenga los esfuerzos necesarios para retomar negociaciones y evitar el cierre de la planta".