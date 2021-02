Las confiterías focenses mantienen la fiesta afrodisíaca con dulces para casa

Las pastelerías focenses Amarena, Anduriña y Xoyma ofrecen durante todo el fin de semana dulces afrodisiacos para llevar a casa, con el fin de mantener la tradición de celebrar la Festa da Cocina Afrodisíaca que organiza la hostelería de Foz, con el auspicio del Centro Comercial Abierto-Acia Foz desde hace once años.

Este año la pandemia impide la fiesta en los locales, por lo que desde las confiterías se animaron para que no se perdiera la cita, además de para hacer algo para animar a la clientela, que ha recibido de manera positiva la propuesta y reconocen el esfuerzo de sus promotores.

COMIDAS. Por su parte, Anduriña celebró a través de RadioFoz el sorteo de doce comidas para celebrar San Valentín entre las personas que hicieron compras por importe superior a 10 euros tanto en el local como en la web. Los afortunados pueden recoger la comida para degustarla en casa o esperar a que reabra la hostelería.

Los ganadores fueron Noelia Díaz, de Foz, que disfrutará de su premio en Dandy; Estrella Rodríguez, de Madrid, en Pizzería Xoiña; José Naray, de Foz, en Xoiña; Ana María Couto, de Fazouro, en O Lar; Sabela Castiñeira, en Portochico; Marina González, de Foz, en Costumes do Mar; Nina Zaitello, de Madrid, en A Quinta; Luz Valmayor, en Casa Damián; Celia Anido, de Foz, en Tangarte; José Luis, de Foz, en As Brasas; Carmen Pena, en Fina, y Ramona Castro, en O Rincón do Mis.