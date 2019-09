System of a Down estará en el Resurrection Fest. Cumpliendo con los augurios de los seguidores adelantados por este diario, los organizadores del festival confirmaron este jueves que el grupo será el plato fuerte de la edición en la que se celebrará el 15º aniversario.

"La banda más pedida de este año en nuestras encuestas, uno de los mayores cabezas de cartel del año en los festivales europeos de metal y una de las mayores bandas de metal de la historia, estará también en Viveiro con fecha exclusiva en España para 2020. ¡¡Recibid con los brazos abiertos a System of A Down!!". Así daba la noticia la cuenta oficial del Resu en sus redes sociales.

Será un concierto de larga duración y con todos los éxitos de la banda que han sonado en radios y televisiones a lo largo de su carrera. "Se convertirá sin duda alguna en uno de los conciertos más históricos que jamás hemos visto en el festival", añade el comunicado oficial de los organizadores.

Un vídeo publicado en las redes sociales del festival ya había servido de pista a los seguidores al verse a un joven que despliega un papel en el que hay escrito 'Into your hands I commend my spirit', frase de Chop Suey!, uno de los temas más conocidos del grupo, según se apresuraron a comentar muchos de los seguidores del Resu.

El lunes 23 se anunciarán más bandas que formarán parte del cartel.

Las entradas saldrán a la venta el día 1 de octubre a las 11.00 horas.