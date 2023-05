El Burela FS Pescados Rubén quiere cerrar la eliminatoria de ascenso en Zaragoza

El Pescados Rubén Burela FS tiene este viernes la primera oportunidad para colarse en la segunda y definitiva ronda del play off de ascenso a la Primera División. Para ello tendrá que ganar en la cancha del Sala Zaragoza en una eliminatoria que arrancó en Burela, con triunfo en los penaltis para el equipo de David Rial, que este viernes buscará el segundo punto y avanzar hacia su objetivo de recuperar la categoría perdida la pasada temporada. El encuentro está programado para las 20.30 horas, en el pabellón Siglo XXI de la capital maña. El partido será retransmitido en directo a través del canal Aragón TV Deportes.

En caso de que el cuadro naranja caiga derrotado en el recinto zaragozano este viernes tendrá una nueva oportunidad para poder avanzar a la segunda ronda en el pabellón Vista Alegre, donde se jugaría el desempate posiblemente en la noche del miércoles.

El técnico contará con la plantilla al completo, aunque Pitero y Eloy tardaron en incorporarse a los entrenamientos de la semana debido a algunos problemas físicos que arrastraron del partido del sábado. Rial es consciente de que el duelo tendrá el mismo nivel de exigencia que el disputado en el Vista Alegre, aunque confía en que se vea una mejor versión del Burela FS, que tuvo muchos problemas para desarrollar su juego hace seis días. "Es evidente que tenemos que mejorar un poco en todo porque como dije al final del encuentro no fue nuestro mejor partido", aseguró el preparador santiagués, que muestra absoluta confianza en la capacidad de su equipo para sacar adelante el partido. "Estoy tranquilo por lo que me han transmitido los jugadores durante la semana, creo que el primer encuentro nos ha servido para quitarnos la tensión propia del inicio de un play off y estoy convencido de que vamos a estar mucho mejor de lo que estuvimos el pasado sábado".

Rial no espera demasiados cambios en el juego del Zaragoza respecto a lo que se vio en el Vista Alegre, aunque es consciente de que esta vez contará con el apoyo de su afición, algo que en el partido de Burela le resultó de gran ayuda al Pescados Rubén. "No creo que cambien muchas cosas, en Burela hicieron variaciones respecto a lo que venían haciendo durante la temporada y la verdad es que nos sorprendieron un poco haciéndonos sentir muy incómodos. El Zaragoza es un equipo con muchos recursos, pero en líneas generales creo que el conocimiento entre ambos es total y que el respeto es mutuo", señala, añadiendo que "lo que sí puede influir es el factor mental, ya que ganar el primer partido nos ha generado una confianza y un ánimo que esperamos trasladar a la pista, aunque esta vez no tendremos el aliento de la afición, que fue muy importante en el partido del pasado sábado", concluyó.

Pazos: "Queremos que el próximo partido en el Vista Alegre sea el primero de la final"

De forma muy parecida a la de su entrenador se manifiesta Pazos, uno de los héroes del primer partido. "Queremos que el próximo partido en el Vista Alegre sea el primero de la final y no el tercero de la primera ronda, para conseguirlo tenemos que mejorar respecto al encuentro del pasado sábado, pero estoy convencido de que lo haremos", dijo.