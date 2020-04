"O confinamento en Perú curmpriuse ao 100% ao principio, agora xa non"

Después de casi dos años en Lima, donde trabaja en el departamento de controles financieros de la empresa de apuestas Luckia, el pontenovés Jorge Moirón regresó a España, hace poco más de una semana, para pasar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19. "Pensei en quedarme, porque agora non sei cando vou poder voltar», explica, «a nosa empresa polas súas características vai tardar en poder abrir, pero si reabre e eu non podo voltar non sei o que pasará co meu posto de traballo". "Ao final puxen todo nunha balanza e pesou máis o aspecto persoal que o laboral e por tranquilidade decidín regresar, porque meus pais tamén estaban preocupados polo feito de que me quedara aló e querían que voltara", añade.

A pesar de sus dudas sobre la vuelta, Moirón solicitó su regreso en la embajada desde el primer momento, lo que le permitió regresar sin mayores problemas. "Foi sinxelo, porque ao cerrarse as fronteiras a embaixada enviounos un correo electrónico aos residentes españois por si queríamos voltar", asegura, "primeiro sacaron aos turistas e despois aos residentes". Moirón regresó el pasado día 11 en el quinto de los seis vuelos de repatriación que España programó con Lima. El último llegaba el pasado sábado y hasta que se abran las fronteras no llegarán más: "Hai compañeiros que se quedaron aló e tamén moitos turistas que estaban en zonas apartadas e que non puideron chegar a Lima", reconoce.

Moirón viajó en un avión con 350 personas a bordo hasta Madrid, desde donde cogió un tren a Oviedo y allí lo recogió su hermano para volver a casa de sus padres a A Pontenova. "No aeroporto non pasamos ningún control, deixáronos nunha zona privada e de alí á saída", afirma y reconoce que le impresionó ver Barajas vacío: "O noso foi o único voo que aterrou ese día». Ahora, una vez en casa asegura que está en cuarentena, «por vontade propia, por si acaso, para previr".

SITUACIÓN. Ya en España, Moirón mira hacia Perú y reconoce que la situación en el país se complicó de un día para otro. "Ao principio escoitabas as noticias que chegaban de España e de Europa sorprendido, porque visto dende alí era moi alarmante, pero vivíalo como moi lonxe, sen embargo, en poucos días a situación mudou de todo", asegura.

El Gobierno peruano decretó el confinamiento el 16 de marzo, solo dos días de que lo hiciera España, y lo programó de forma drástica: "Alí ninguén pode saír da casa para nada e está todo pechado agás os supermercados e as farmacias", asegura, "eu só saía facer a compra e sempre que o fixen paroume a policía". "O confinamento empezou cando aínda había poucos contaxios e foi tan drástico porque o sistema sanitario público é moi deficiente", asegura y recalca que el coronavirus solo se trata en la sanidad pública: "Alí a sanidade é pública, pero é un desastre, a diferenza das clínicas privadas que están moi ben, pero non poden tratar o virus".

Moirón relata que el confinamiento se cumplió al 100% los primeros quince días, pero "xa dende a primeira prórroga empezou a ser un desastre". Y es que la diferencia social se nota mucho, puesto que aunque las clases medias y altas siguen confinadas, las más bajas están rompiendo la norma porque un porcentaje muy alto de la ciudadanía vive al día con lo que gana vendiendo comida en la calle o limpiando, "así que se non sae á rúa non gaña nada e non pode vivir". "Sigo en contacto con compañeiros que siguen alí e están preocupados porque xa empeza a haber revoltas sociais", dice, "porque a xente di que se non morre co coronavirus, vai morrer de fame".

EL REGRESO. El pontenovés sigue trabajando a diario, "porque aínda que as salas están pechas temos reunións por videoconferencia para seguir tratando diversos temas".

En sus planes laborales figuraba acabar su estancia en unos meses, puesto que aunque estaba previsto que terminara en unas semanas, debía formar a un compañero que viajaría desde A Coruña en mayo durante dos o tres meses. Una vez pasado este trámite regresaría ya definitivamente a España. Y continúa con la intención de regresar a aquel país en cuanto las fronteras vuelvan a abrirse para llevar a cabo este trabajo de formación, aunque ahora mismo las incógnitas que está habiendo en esta crisis dejan en el aire cualquier plan que estuviera establecido o que pueda hacerse para el futuro más próximo.