Los vecinos de Estelo y Tronceda, con problemas en los móviles e internet

Este confinamiento obligado no está siendo sencillo para casi nadie, pero si además hay que lidiar con la falta de comunicación se convierte en un aislamiento extremo que hace del día a día una suma de problemas infinita.

Y eso es lo que están sufriendo los vecinos de los barrios de Estelo y Tronceda en Mondoñedo —una veintena de casas—que llevan años sufriendo problemas de comunicación debido a la mala cobertura de la telefonía móvil e internet. Estos días una situación más o menos llevadera se está volviendo insoportable. Por eso reclaman una mejor cobertura que les permita mantenerse comunicados en unos momentos donde la tecnología es vital. "Ata agora aínda que con problemas íbamos tirando, pero nesta situación este é un servizo fundamental que non temos", asegura Ana Barreira Botana, una de las afectadas.

Según explican, tanto el teléfono fijo, como el móvil e internet tienen servicio a través del mismo dispositivo, que al no tener suficiente cobertura no funciona bien. "A única comunicación que se pode manter é a través do WhatsApp, pero aínda así as mensaxes non chegan en tempo real", explica Barreira, que subraya que las problemáticas en el confinamiento son muchas.

"Os rapaces precisan de internet para facer os deberes e coa cobertura que hai non poden descargar as cousas", afirma, "no meu caso descárgolle á miña filla os deberes subindo ata preto dos remisores para imprimilos despois na casa". Y al problema de los jóvenes, se suma el de las personas mayores, que son mayoría en ambos barrios: "Non teñen teléfono para chamar ás familias, nin os familiares os poden chamar e tampouco poden pedir un taxi se teñen que ir ao médico. E facer videochamadas para ver a xente que non pode vir, xa é impensable".

En estos barrios tampoco es posible hacer cualquier trámite a través de la red como con los bancos o con la oficina agraria. Casos que normalmente se solventan de otra forma, pero que ahora es necesario poder acceder a ellos a través de la tecnología.

Los afectados reconocen que las obras para la instalación de una antena nueva que mejorará la situación ya están en marcha, "pero entendemos que non se pode acabar dun día para outro e menos agora nesta situación, polo que pedimos que revisen o remisor vello para intentar paliar un pouco a situación, porque agora mesmo este é un servizo básico".

Los vecinos aseguran que las llamadas constantes a la compañía telefónica siempre tienen la misma respuesta, "que o problema ten que ser na casa porque o remisor está ben, pero non é certo porque cando veñen os técnicos xa se dan conta de que na casa non hai ningunha avaría". "Nós seguimos pagando os recibos por un servizo que non temos", aseguran los afectados.

Mientras esta situación no se solucione, a los vecinos solo les queda la solución de acercarse a los reemisores para poder acercarse un poco al mundo.



"Administración e veciños teñen que estar unidos"

La teniente de alcalde de Mondoñedo, Elena Candia, apeló a la unidad entre vecinos y administraciones para "convencer a estas grandes empresas de que invistan en zonas con menos poboación" y recordó que desde febrero están en marcha las obras para la nueva antena, que suponen una inversión de 70.000 euros.

Otros casos

Según precisó Candia en Mondoñedo también se dan problemas de cobertura en San Martiño, Figueiras y barrios de Santa María Maior, puntos donde también está previsto actuar.