Aitana Cajoto: "La conexión que establezco con los caballos es lo mejor"

Aitana Cajoto empezó en la equitación con seis años, cuando su padre compró un caballo para las hermanas y porque él mismo se aficionó a este mundo cumplidos los 40 años. Desde entonces no ha dejado de visitar ferias y hacer rutas o competir en carreras como las recientemente celebradas en el campo de Lavandeiras, en Celeiro.

Lleva toda la vida con la afición.

Tengo 31 años y desde los 6 acompañaba a mi padre cuando corría e pruebas de Foz, Viveiro o As Pontes y nos hemos movido con los caballos por toda Galicia. El tuvo una yegua pura sangre inglesa que llevaba al hipódromo de Santiago, cuando todavía funcionaba.

¿Han tenido muchos animales?

El primero se llamaba Palomo y siempre hemos tenido, aunque al principio era uno para mi y otra hermana. Nos teníamos que turnar porque en el remolque solo podíamos transportar dos. Tuve una temporada de parón pero volví con más fuerza que nunca y voy a contar con dos caballos más, así que reuniremos cuatro.

¿Siempre se mueve al galope?

Antes de la pandemia corrí en Muras y me caí. Tengo una chapa puesta en la clavícula izquierda y todavía estoy pendiente de intervención pero sigo corriendo a pesar de las advertencias del médico. En lo poquito que hay voy, como el domingo a la ruta do cocido en Lalín. Esto tira mucho.

¿Cómo le fue en Viveiro?

Corrí con Samba, el árabe, e hice una carrera en cabeza todo el tiempo pero dos jockey me adelantaron al final por una cabeza... Son profesionales que corren en el hipódromo de Antela, en Xinzo de Limia. Quizás vaya el próximo año a correr allí contra ellos.

¿Cómo hace para cuidar?

Soy un apasionada. Vivo en Foz pero tenemos varias fincas en Lourenzá, desplazándome allí todos los fines de semana. Hay que ir todos los días a alimentarlos pero tiro un poco de mi padre que me puede ayudar, pues trabajo de administrativa en una empresa de reparación de buques, en Burela.

¿Y qué aspiraciones tiene en el mundo de la equitación?

Soy mera aficionada, admiro a alguna jockey con hijos que incluso se fue a Dubai, pero es complicado dedicarse más. El año pasado me ofrecieron irme a un yeguada de Navarra bastante importante pero existen riesgos y dejaría de disfrutar de mis caballos.

¿Es eso lo más importante?

La conexión que establezco con ellos es lo que más me gusta. No me hace falta mucho. Con Finura, una tres sangres, llevo 13 años. Vino con 5 y ahora tiene 18. A veces yo misma les hago las curas. La yegua en enero lo pasó mal pues la vio un vecino convulsionando en una finca y se cayó en un río. Mi padre tuvo que salvarla pues la cabezada le impedía respirar y estuvo con hipotermia pero al final conseguí que anduviese y saltó cuatro escalones a pesar de que en ese momento no veía nada. Debió darse un golpe en la cabeza porque nunca antes le pasó nada. Tardó meses en recuperarse y el día del accidente apoyaba su cabeza en mi espalda al pasar los charcos porque no veía nada. Desde eso la yegua no me hace tirarle del freno ni apurarla. Responde a mi voz. En cuanto a Samba, lleva 5 años y desde el primer momento tenemos confianza. Al árabe le encanta interactuar con la gente.

¿Trotones, rapa, rutas?

Aquí hay mucha más afición a los trotones. Quizás sea una monta más fácil y al ir de uno en uno es menos riesgo. Al galope se necesitan más conocimientos y equilibrio. Aquí tenemos carreras en Viveiro en un campo algo pequeño pero de los mejores fuera de hipódromo; la del Buio en Viveiro; en Muras; la de Lago en Xove; o las de O Vicedo, junto al parque eólico; y Friol. Fuera vamos a Ribadesella, en la playa, y a Tineo. Sobre las rapas, personalmente no soy partidaria, pero es algo ancestral.