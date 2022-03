ESE AMOR a primera vista la llevó a hacerse voluntaria para ver a la perra Goza, que después apadrinó. "Tuvimos un flechazo, fue una conexión inmediata, cuando la vi me pareció preciosa, aunque la vi delgada y me fijé que tenía la pata derecha torcida", indica Esperanza Fresneda, directiva de la protectora de Viveiro, quien acudía los jueves con los usuarios y los viernes como voluntaria. "La directora me dijo que la habían ingresado y que no la podría pasear, iba todos los días, después empecé a trabajar y solo podía ir dos días a la semana. Me decían que se estaba dejando morir y que solo comía los días que me veía".

Eso hizo que Esperanza llamase a su madre y le dijese: "Me llevo la perra, que dure lo que tenga que durar, pero que sea en una casa y con amor". Recuerda que la recogió el 27 de marzo de 2013 con año y medio, y 14 kilos. De color canela y blanco, "era todo pellejo y huesos". Vio que le salían costras en las orejas y codos, el veterinario le dijo que tenía sarna y alertó a la protectora de que podían tener un brote.

Esperanza cuenta que Goza "es muy sumisa, tiene muchos miedos, tenían que darle de comer aparte porque le atacaban otros perros". Señala que estuvo a tratamiento, comía bien y engordó. "Tuvo una vida muy buena, todo lo mejor era para ella, pero hace dos años empezaron a darle ausencias, de noche salía de la habitación, se desorientaba y no encontraba la forma de volver, tuvimos que dejarle una luz para que viese el camino". Alfonso, el veterinario de la clínica A Marosa, le pasó un test para que anotase cuanto duraban, si salía sola o había que tocarla y cuántas veces las sufría. Así descubrieron que tenía principio de demencia senil.

CIRROSIS. Goza, que tiene doce años, está afectada de otra dolencia rara en animales, pues su dueña le notó hinchazón en el abdomen al sufrir vómitos hace tres años. La ecografía de la clínica reveló una especie de masa en el hígado, "no era un tumor, era barro". Recibió tratamiento, pero crecía y así supieron que padece cirrosis hepática. Esperanza confiesa que "no sabía que los perros podían tener estas dolencias, toma medicación como la de los abuelos para la demencia, y para la cirrosis un protector y un pienso especial. Dijeron que podía durar un año o dos". Hace unos meses también le extrajeron un bulto. A ello hay que sumar su alergia al pollo que obliga a pincharla si sufre un brote. Así cuidan mucho su alimentación. "Para encontrar un pienso, tuvimos que comprar uno carísimo de dos kilos". Estamos gastando muchísimo dinero con ella por la medicación, el pienso y los pinchazos de las alergias, unos 200 o 300 euros al mes. Si tengo un animal lo tengo bien, como si me tengo que quitar yo de comer", afirma.

Y como dicen, que a perro flaco todo son pulgas —a las que también es alérgica—, pues su pata torcida también le da problemas en la vejez, ya que tiene artrosis. Esto obliga a que los paseos sean cada vez más cortos y por sitios conocidos para que no se agobie. "Con la demencia tienes que tener mucha paciencia y no puedes reñirle ni gritarle, tiene momentos de juventud y se emociona".

Tanto Esperanza como su pareja son auxiliares de clínica, por lo que "ves muchas enfermedades y te obsesionas", indica. Le llama la atención que pueda tener dolencias similares a las de los humanos. En este sentido, recuerda que su abuela sufría alzhéimer y los síntomas eran semejantes.

Destaca que Goza, pese a los cambios de humor y las ausencias, "es un amor de perra, siempre se llevaba bien con todos, pero de repente cambió y empezó a gruñirles a otros perros con los que antes jugaba". Esperanza dice que ahora "necesita más atención, está más mimosa". La animalista entristece al pensar que algún día no la reconocerá. "No quiero que llegue ese momento, me pasó con mi abuela, es muy duro ver que una persona o un animal que lleva toda una vida contigo no se acuerda de ti, duele pensarlo, pero tengo que concienciarme. Los setter con 12 años son mayores y de abueletes siempre hay enfermedades, sobre todo cánceres".

COMPAÑÍA. Goza es una leal compañera de Esperanza. "Yo no saco a Goza a la calle, ella me saca a mí. Estuve con depresión y ella me animaba, me pedía mimos, rascaba la puerta para que la sacase a la calle, hicimos una unión. Por eso le recomiendo a todo el mundo que tenga un animal en casa, a mí me ayudó muchísimo", subraya.

Con una edad tan avanzada, Esperanza teme la despedida. "Se pasa muy mal cuando se van, con mi primera, desde que murió envenenada hasta que tuve a Goza pasaron ocho años. Mi hermano me regaló una cobaya, al final me encariñé con ella, pero no podía atenderla de lo mal que estaba. Necesito un tiempo de duelo, tengo que interiorizarlo, aunque tengas más animales, notas la falta, adoro a Goza, es lo mejor que me pudo pasar, es como un hijo más".