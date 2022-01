No todo van a ser malas noticias para el equipo masculino del Pescados Rubén Burela FS. Pese a la floja trayectoria en la Primera Divisón, ocupando el último puesto, la selección española se ha fijado en la cantera naranja y lo ha hecho además por partida doble, al reclamar a los jóvenes Renato y Pitero para la selección sub-23. Ambos participarán formando parte del combinado que dirige Albert Canillas en el enfrentamiento frente a la Roja absoluta como cierre de preparación del combinado nacional para la UEFA Futsal Euro 2022. La cita tendrá lugar el día 15, sábado, como sustitución del España-Marruecos.

"Nin Renato nin eu nos podiamos imaxinar nos tempos do parque que puideramos chegar ata a selección"

La llamada no solo supone una alegría para ambos jugadores y un impulso para el club naranja, sino que además traslada a la Roja una amistad y una conexión que tienen desde niños Renato y Pitero, que comenzaron jugando en el parque Rosalía de Castro y después consiguieron llegar ambos al profesionalismo de la mano del Pescados Rubén. Ahora, trasladan la conexión a la selección sub-23 y tal vez, en el futuro, podrían hacerlo en la selección absoluta. "Ir á selección é unha ledicia e facelo con Renato é unha pasada. Non nos podiamos imaxinar que daqueles tempos do parque chegásemos ata aquí, é un caso difícil de ver", aseguró Pitero, algo que comparte Renato. "O parque Rosalía de Castro deu os seus froitos, alí empezou todo (risas)".

Para Pitero no supone una novedad absoluta competir con una selección nacional, ya que formó parte de una convocatoria anterior de la selección sub-19, aunque sí para Renato, que se estrenará con la Rojita.

"Que te chamen para unha selección nacional quere dicir que estamos facendo algunhas cousas ben no Burela"

A sus recién cumplidos 24 años, el hispano-caboverdiano se mostró sorprendido e ilusionado con la llamada, ya que pensaba que se iba a recurrir a jugadores más jóvenes. "A verdade é que non esperaba estar nesta lista, pero analizando os nomes só hai catro ou cinco máis novos que min, así que máis ben é unha selección sub-24 que sub-23", aseguró el joven burelés, que califica como "un privilexio" la posibilidad de formar parte del combinado nacional de jóvenes y de enfrentarse a la absoluta. "Estar no rádar da selección xa me parece moi importante, quere dicir que algunhas cousas se están facendo ben e ademais dá moito ánimo para seguir traballando", analizó.

También Pitero confirma la ilusión que le hace seguir contando en los planes de la federación española tras jugar en la selección sub- 19. "Que te reclamen da selección sempre é unha boa noticia porque demostra que o seguimento está aí e que estamos ante outra boa oportunidade para seguir demostrando cousas. Estou sorprendido e ilusionado coa chamada porque ademais é un encontro moi fermoso para disputar contra a selección absoluta", analizó.

"Colleume de sorpresa a chamada, teño moita ilusión por poder disputar un encontro de tantísimo nivel"

SALTO DE CALIDAD. Renato dio la pasada temporada un salto de calidad tremendo en su juego, siendo básico en la permanencia del Pescados Rubén. Tras una segunda vuelta impresionante, el jugador se erigió en el máximo goleador del equipo e incluso llegó a estar en una preselección de 25 jugadores de la Selección Española absoluta antes de decidir la lista final para la disputa del Mundial. "Estar entre os preseleccionados xa me pareceu un premio e un recoñecemento, non tiña moita esperanza de entrar na lista definitiva", dijo el ala mariñano, que esta temporada está sufriendo a nivel colectivo por el rendimiento del equipo, aunque a nivel individual continúa siendo una referencia en el juego naranja. "Hai que diferenciar as dúas cousas, loxicamente non estou feliz polos nosos resultados, pero si por esta chamada, é unha oportunidade boa e unha experiencia que hai que desfrutar".

"Estou feliz polo recoñecemento individual, pero gustaríame que a nivel colectivo tiveramos máis puntos"

Pitero también destacó la pasada temporada, anotando un buen número de goles pese a una molesta lesión. Ahora trata de encontrar la regularidad. "A nivel colectivo está claro que estamos sufrindo, pero confiamos en mellorar. Este tipo de recoñecementos serven para coller máis moral e seguir traballando para entre todos poder endereitar o rumbo do equipo", concluyó.

Femenino

Vuelta con un partido de la Copa de la Reina en Alicante

El equipo femenino del Pescados Rubén Burela FSF vuelve a la actividad competitiva este sábado con la disputa de la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina, que llevará hasta tierras levantinas al equipo que entrena Lucas para medirse al Universidad de Alicante. Este encuentro está programado para las 19:00 horas y será retransmitido en direcxto a través del canal de Vuvuzela.



Defiende corona

El cuadro burelés defiende esta corona después de conquistar la pasada temporada todos los títulos en juegos, incluido el de la Copa de la Reina, en el que superó al Melilla en la final disputada en Málaga.