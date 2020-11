La conexión burelesa de 'Antidisturbios'

Sin ánimo de hacer spoiler, en el último capítulo de Andisturbios, serie de Movistar que está ahora pegando fuerte, aparece el nombre de Burela en unas escuchas al referirse uno de los actores a sus vacaciones de Navidad. Esta circunstancia fue motivo de comentario durante los últimos días en numerosos grupos de WhatsApp de la comarca y también se recogió en la edición digital de El Progreso.

Una de las posibilidades barajadas era la amistad de uno de los protagonistas, Hovik Keuchkerian con jóvenes de la localidad mariñana y algunas visitas que hace años realizó al pueblo mariñano, pero el propio actor asegura que se trata de una coincidencia, aunque no deja de ser muy curioso. "La verdad es que cuando leí el guion y vi que salía Burela me pareció una anécdota y me hizo recordar momentos maravillosos que pasé allí", explicó el exboxeador, cómico y actor, que también hizo sus pinitos en la música con la banda de rock La Sin Techo, con la que ofreció algunos conciertos en Burela. "Fui a dar un par de conciertos cuando tenía la banda de rock y fueron experiencias fantásticas porque conocí un montón de gente y me lo pasé en grande. Di uno en un local y otro en una plaza, incluso me presentaron al alcalde (risas)".

Hovik en Madrid, junto a una pareja burelesa (Raúl Fraga y Ofelia Río. CEDIDA

Antes, Hovik había conocido a un joven burelés, Raúl Fraga, cuando este cursaba estudios en Madrid, una amistad que aún perdura. "Tengo un par de amigos de verdad, Raúl y Alberto, pero también conozco a casi todos los compañeros de la pandilla de Raúl de cuando fui allí o de cuando vinieron ellos a Madrid. Recuerdo un brindis que hacían y que incluso llevaron a cabo en un restaurante de Madrid que fue alucinante, dejando impactados a todos los clientes", explicó.

Precisamente fue Raúl Fraga el que le envió un enlace a la noticia publicada en el digital de El Progreso y le picó más la curiosidad. "Llamé a Isabel Peña -guionista de Antidisturbios- para preguntarle la razón de nombrar a Burela y me dijo que no sabía explicarme, que había sido una curiosidad", señaló.

Pese a llevar ahora bastante tiempo sin pisar la comarca mariñana, Hovik asegura que "me siguen invitando cada vez que los veo o hablo con ellos, incluso Raúl vino a verme con Ofelia cuando hice la obra de teatro en Avilés y me dieron una gran sorpresa. Aprovecho para enviarles a todos un saludo, agradecer el trato que me dieron cuando fui allí. Ahora estoy hasta arriba de trabajo, pero en cuanto pueda intentaré acercarme para comer y beber a gusto", aseguró el actor.

TRABAJO. Antidisturbios ha gozado del favor de la crítica y se ha convertido en una serie de referencia desde su estreno. A Hovik, que también está recibiendo multitud de elogios por su papel como agente Osorio, no le sorprende el éxito "porque creo que es una serie muy buena", aunque tampoco le preocupa excesivamente. "Cuando empiezo un trabajo no pienso si va a tener éxito o no, trato de hacerlo lo mejor posible y seguir mejorando y aprendiendo. Llevo 10 años en este mundo y no quiero comerme mucho el coco con la cuestión del éxito", aseguró el actor,

Hovik se ha convertido en los últimos meses en toda una referencia en el audiovisual de las series españolas por sus trabajos en La Casa de Papel o Antidisturbios, pero mantiene la cautela. "Es un poco lo mismo, se trata de aprovechar el momento, agradecido a los directores que me llaman, hacer el trabajo y seguir hacia adelante", explicó, agradeciendo, eso sí, la apuesta de Rodrigo Sorogoyen, uno de los directores más respetados del cine español actual y creadores de películas como Que dios nos perdone o El Reino, que fueron auténticos pelotazos. "No había trabajado antes con él y la experiencia ha sido fantástica, espero que el piense lo mismo y cuando haga otra película o serie se acuerde de mí (risas)". Ahora trabaja en la quinta temporada de La Casa de papel.

Hovik, en una concentración contra el genocidio del pueblo armenio. EFE

ACTIVISMO SOCIAL. Hovik es hijo de padre armenio y madre navarra. Nació en Beirut (Líbano) hace 47 años y su concienciación respecto al pueblo armenio es total. Hace bien poco participó en una concentración en Madrid contra el genocidio que cree que se está llevando a cabo "otra vez" entre los armenios.