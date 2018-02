Un conductor se bajó ebrio de un coche en Burela y persiguió a unos menores

Los padres de una pandilla de adolescentes bureleses que se habían reunido la noche del domingo en el parque burelés de Rosalía de Castro se alarmaron al escuchar el relato de sus hijos. Les contaron que habían sido amenazados por un hombre, que se bajó del coche en aparente estado de embriaguez para correr tras ellos. Finalmente, hicieron piña para plantarle cara y este renunció a seguirlos, con lo que regresó a su vehículo y se fue, al parecer, haciendo eses y subiéndo el vehículo por los bordillos.

El conductor podría estar implicado en un accidente ocurrido en Burela, según algunas fuentes. No ha trascendido información oficial sobre estos hechos, entre otras cosas, porque no se ha interpuesto aún ninguna denuncia. Pese a que los jóvenes aseguran que llegó a correr detrás de una chica del grupo, parece ser que no llegó a tocarla. Según algunas informaciones recibidas, este hombre podría tener antecedentes por algún caso de agresión sexual.

Los jóvenes, por precaución, tomaron nota de la matrícula y aunque no hay datos oficiales respecto al incidente, las autoridades podrían tener localizado y vigilado al conductor.