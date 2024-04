El conductor del coche en el que murieron cuatro jóvenes en Xove aún no prestó declaración

Este lunes, 1 de abril, se cumple un año del trágico accidente en el que perdieron la vida cuatro jóvenes que viajaban en el mismo coche en Xove junto a otros dos. Tras este tiempo, uno de los dos supervivientes todavía no ha podido prestar declaración sobre lo ocurrido.

Se trata de Daniel C., vecino de Ribadeo de 19 años, quien conducía el vehículo que acabó despeñándose por un terraplén ubicado en el kilómetro 1,100 de la carretera LU-P-2604 –de Xove a Valcarría (Viveiro–, en una curva situada en las inmediaciones de la urbanización de Palmeiro.

Según los informes médicos aportados por su defensa, el joven no está en condiciones de comparecer en sede judicial para aportar su versión de lo sucedido aquel fatídico 1 de abril de 2023. Por ello, el Juzgado Número 2 de Viveiro, quien instruye el caso, ha solicitado que el Imelga examine a Daniel C. y el informe de sus forenses determinará si puede prestar declaración o no.

Informe de la Guardia Civil

El pasado mes de noviembre, la Guardia Civil de Tráfico presentó ante el juzgado su informe sobre el siniestro. El documento enviado sobre las diligencias practicadas por los agentes abría la puerta a que los dos supervivientes se presentasen ante la jueza encargada del caso.

Sin embargo, solo uno de ellos –un ribadense de 18 años que viajaba en el asiento posterior– lo hizo. La jueza le imputa un presunto delito de omisión del deber de socorro al haberse ausentado del lugar del siniestro sin socorrer a los otros ocupantes del turismo ni solicitar auxilio y aparecer varias horas después deambulando por el lugar del accidente. Este delito, tipificado en el artículo 195 del Código Penal, puede acarrear una pena de multa de entre tres y doce meses.

Por su parte, el conductor, Daniel C., está investigado por cuatro presuntos delitos de homicidio imprudente de otros tantos jóvenes finados, de entre 17 y 19 años que viajaban en el turismo, y las posibles lesiones.

El juzgado autorizó en su día la toma de muestras para la realización de los correspondientes análisis de sangre, cuyo resultado fue positivo en alcohol, así como las pruebas toxicológicas para determinar si además había consumido alguna sustancia que pudiese afectar a la conducción, amén de analizar si la velocidad era adecuada a las condiciones de la vía.