La Audiencia Provincial de Lugo ha impuesto penas de 3 años y medio y 5 años de cárcel a dos acusados por tráfico de drogas, imponiéndoles también sendas multas de 42.151 euros. En el fallo, su sección segunda ha justificado la pena más prolongada por la "agravante de reincidencia y la cantidad de droga con que se traficaba". Además, tiene en cuenta que ese condenado "había superado su grave adicción a las drogas" al cometerse los hechos enjuiciados, por lo que actuaba para su "enriquecimiento" ilícito.



Los acontecimientos sometidos a análisis judicial se remontan a diciembre de 2013, cuando funcionarios del aeropuerto de Barajas, en Madrid, detectaron un envío con "sustancia que podría ser cocaína" y que se pretendía destinar a Lugo a través de la empresa Correos.

Sin embargo, aparecía el nombre de una tercera persona cuando se dirigía al principal acusado, aportando su dirección. Al haber trabajado en la oficina de Correos en Burela dos familiares suyos, pretendió "aprovecharse de la confianza que despertaba para recoger el paquete sin ser destinatario".



Personal de Vigilancia Aduanera trasladó el paquete a esa delegación de Burela y se remitió aviso al domicilio, personándose los condenados en el local el 27 de diciembre; sin embargo, no llegaron a acceder al advertir presencia policial. Tres días después, volverían a acudir, pero no retirarían el envío.



Un juzgado de Viveiro acordó el 14 de enero de 2014, a raíz de estos hechos, su apertura y registro, hallando unos 170 gramos de cocaína. "Ambos acusados, de previo y común acuerdo, esperaban la llegada de la cocaína para su ilícita distribución a terceros", ha determinado la Audiencia lucense. Por ello, les atribuyó delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.



La defensa negó los hechos, solicitando su absolución, pero el condenado a 3 años y medio de prisión rechazó durante el juicio la explicación del otro compareciente: "Aseguró que él no se concertó con nadie para que le llegase un paquete al domicilio; no era para él, no sabe absolutamente nada del paquete y no fue a Correos".



Por contra, el juzgado ha valorado que la "negación total es inasumible porque obra en las diligencias policiales y así fue ratificado por los agentes en el juicio oral". Mientras, el condenado a 5 años de cárcel declaró que su acompañante "le dijo que el paquete iba a ir a su domicilio porque tenía problemas para recogerlo a causa de un desahucio". "En la Policía, en cambio, había dicho que pusieran su dirección; al trabajar en Correos, avisaría al titular del paquete para recogerlo dado que esa dirección era errónea", finaliza.