Condenado a seis anos de cárcere un valadourés por violar unha menor de idade

A sección segunda da Audiencia da Coruña condenou a seis anos de prisión a un mozo nado no Valadouro pola agresión sexual a unha menor nunha residencia de estudantes da Coruña, pola que ademais lle impón cinco anos de liberdade vixiada e once de afastamento a unha distancia mínima de 300 metros da vítima, á que tamén deberá pagarlle 20.000 euros en concepto de indemnización polos danos e prexuízos. A sentenza cre probado que houbo intimidación e violencia.

Os feitos aconteceron en 2019 cando ambos estaban nunha residencia da Coruña. A menor, que tiña 16 anos, acudiu cunha compañeira á habitación do procesado, pechando este con chave, que colocou encima do equipo de aire acondicionado cerca do teito, fóra do alcance dela. A amiga recibiu unha chamada e deixoulle saír, pero despois pasou a chave e quedou a soas coa vítima, á que acorralou contra a parede, bicándoa sen o seu consentimento malia a oposición da menor.

O agresor advertiulle de que se non accedía ás súas pretensións, contaríalles aos seus compañeiros que mantiveran relacións sexuais, ante o que ela se bloqueou porque tiña noivo. Como consecuencia da agresión, a menor sufriu estrés postraumático, con trastorno neurótico.

A Fiscalía pedía nove anos de cárcere por este delito e a defensa do agora condenado solicitaba a súa libre absolución.